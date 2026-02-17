Гуменник назвал хорошим парнем выступившего против него украинца

Российский спортсмен считает, что Кирилл Марсак на самом деле хороший парень, это просто позиция федерации такая, что спортсмен не может никак пойти против этого

Петр Гуменник (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку, несмотря на его негативные высказывания на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом он заявил Sport24.

Марсак после неудачи на Играх, где он провалился в произвольной программе и занял только 19-е место, нашел причину своего провала в дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за запретного шлема и участии в соревновании россиянина Гуменника. А еще до старта олимпийского турнира Марсак говорил, что ему неприятно соревноваться с россиянином.

«Попытался посмотреть, но, на самом деле, мы еще до этого поздоровались. Кирилл на самом деле хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем», — сказал Гуменник.

Марсак выступал в произвольной программе сразу после Гуменника. «Когда я сел [в зону ожидания для текущего лидера], я просто пытался как-то вспомнить, что я только что сделал. <...> Поначалу был отвлечен, потом подумал, что, наверное, нужно все-таки смотреть, а то вдруг кто-то что-то не то подумает. Попытался посмотреть, но, на самом деле, мы еще до этого поздоровались», — добавил российский фигурист.

В короткой программе Марсак показал лучший результате в карьере и занял 11-е место, за ним следовал Гуменник. В связи c этим в произвольной программе он выходил на лед вслед за Гуменником.

В произвольной программе украинец совершил падение и ряд помарок, в результате откатился на 19-е место. Россиянин же занял шестое место.