Олимпиада-2026⁠,
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник назвал хорошим парнем выступившего против него украинца

Гуменник назвал хорошим парнем выступившего против него украинца Марсака
Сюжет
Олимпиада-2026
Российский спортсмен считает, что Кирилл Марсак на самом деле хороший парень, это просто позиция федерации такая, что спортсмен не может никак пойти против этого
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку, несмотря на его негативные высказывания на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом он заявил Sport24.

Марсак после неудачи на Играх, где он провалился в произвольной программе и занял только 19-е место, нашел причину своего провала в дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за запретного шлема и участии в соревновании россиянина Гуменника. А еще до старта олимпийского турнира Марсак говорил, что ему неприятно соревноваться с россиянином.

«Попытался посмотреть, но, на самом деле, мы еще до этого поздоровались. Кирилл на самом деле хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем», — сказал Гуменник.

Отец священник и увлечение IT-сферой. Путь Гуменника к Олимпиаде-2026
Спорт
Петр Гуменник&nbsp;

Марсак выступал в произвольной программе сразу после Гуменника. «Когда я сел [в зону ожидания для текущего лидера], я просто пытался как-то вспомнить, что я только что сделал. <...> Поначалу был отвлечен, потом подумал, что, наверное, нужно все-таки смотреть, а то вдруг кто-то что-то не то подумает. Попытался посмотреть, но, на самом деле, мы еще до этого поздоровались», — добавил российский фигурист.

В короткой программе Марсак показал лучший результате в карьере и занял 11-е место, за ним следовал Гуменник. В связи c этим в произвольной программе он выходил на лед вслед за Гуменником.

В произвольной программе украинец совершил падение и ряд помарок, в результате откатился на 19-е место. Россиянин же занял шестое место.

Иван Витченко
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
