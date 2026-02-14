Гуменника пригласили выступить с показательным номером на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник получил приглашение выступить в показательных выступлениях на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Об этом сообщает Okko.
Шоу состоится 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.
В пятницу фигурист чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде, набрав 184,49 балла. С суммарным результатом 271,21 балла он занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании. После короткой программы Гуменник шел на 12-й строчке.
Победу на Олимпиаде сенсационно одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58). Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90).
23-летний Гуменник — действующий чемпион России, двукратный победитель Финала Гран-при России, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров. На Олимпиаде в Италии он выступал в статусе нейтрального атлета. Всего в Играх принимают участие 13 россиян.
