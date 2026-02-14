 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,32 x 5,7 2 8,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 2,1 x 3,3 2 3,95 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,05 x 16 2 30 Теннис ATP. Роттердам. Хард Бублик А Оже-Альяссим Ф 1 2,65 x 2 1,48 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Наполи Рома 1 2,55 x 2,9 2 3,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Германия 1 1,23 x 7,2 2 10 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 6,8 x 5,6 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменника пригласили выступить с показательным номером на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Организаторы включили 23-летнего российского фигуриста в состав участников гала-концерта, который пройдет 21 февраля
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Jared C.Tilton / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник получил приглашение выступить в показательных выступлениях на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Об этом сообщает Okko.

Шоу состоится 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.

В пятницу фигурист чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде, набрав 184,49 балла. С суммарным результатом 271,21 балла он занял итоговое шестое место в мужском одиночном катании. После короткой программы Гуменник шел на 12-й строчке.

«Судьи съели баллы». Засудили ли Гуменника на Олимпиаде
Спорт
Петр Гуменник

Победу на Олимпиаде сенсационно одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58). Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90).

23-летний Гуменник — действующий чемпион России, двукратный победитель Финала Гран-при России, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров. На Олимпиаде в Италии он выступал в статусе нейтрального атлета. Всего в Играх принимают участие 13 россиян.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Плющенко оценил выступление Петра Гуменника
Спорт
Жубер заявил, что Гуменника засудили в произвольной программе Олимпиады
Спорт
Песков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Гуменника пригласили выступить с показательным номером на Олимпиаде Спорт, 19:22
Женщина и ребенок пострадали при давке в Уфе на шоу воздушных шаров Общество, 19:06
Вяльбе заявила, что «Гонка Легкова» круче Олимпиады Спорт, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Прокуратура сообщила о госпитализации женщины после сбоя в работе лифта Общество, 18:59
Захарова назвала вбросом заявление об отравлении Навального ядом лягушки Политика, 18:28
Финляндия оспорила золото Клебо в спринте на Олимпиаде Спорт, 18:22
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Финляндия оспорила золото Клебо. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:15
Минпросвещения обновит стандарт работы детсадов Общество, 18:09
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18:09
FT рассказала о прохладном приеме речи Рубио в Европе Политика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Глава Севастополя сообщил о работе ПВО и об уничтожении воздушных целей Политика, 18:00
«Лада» первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ Спорт, 17:54