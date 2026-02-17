«Судьи будут предвзяты». Каковы шансы Петросян на Олимпиаде-2026

Главная претендентка на золото Олимпиады-2026 среди россиян Аделия Петросян дебютирует на Играх. Что говорят о шансах фигуристки на медали — в материале «РБК Спорт»

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Она выйдет на лед под вторым номером.

В заявку Петросян на первый прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа. «РИА Новости» со ссылкой на источники писало, что Петросян перед вылетом тренировала четверной тулуп для произвольной программы.

Какие шансы Петросян на Олимпиаде

Олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Жулин заявил, что у него положительные ожидания от выступления Петросян на Олимпиаде.

«Мне кажется, Аделия в хорошей форме. Ей надо в короткой программе хорошо постараться и оказаться в пятерке, тогда у нее будут огромные шансы», — сказал Жулин Sport24. «Сложно сказать, насколько Петросян будет морально легче, чем Гуменнику. Олимпиада — нервное соревнование. Чем дольше ты находишься в деревне, тем больше ты во все это вовлекаешься. Думаю, тренеры поговорят с Аделией, чтобы она Олимпиаду расценила как обычные старты. Чем проще к этому подойти, как к обычному прокату на тренировке, тем лучше».

По мнению Жулина, «судейское отношение к российским фигуристам не поменяется, — будут очень предвзято смотреть».

«Как нас всегда учили: надо кататься на голову лучше, тогда у судей не останется никаких возможностей», — отметил Жулин. «Скорее всего, вторая оценка у Петросян будет ниже, как это случилось с Гуменником. Мы четыре года нигде не выступали, а Аделия еще и в первой разминке. Скорее всего, будут придерживать оценки для лидеров, которых судьи знают. <...>. Но, может, Петросян потрясет их своим катанием», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом Sport24.

Жулин считает, что две самые серьезные соперницы Петросян — это японка Каори Сакамото и американка Алиса Лю. Он отметил, что фигуристки «просто потрясающе катаются» и «Аделии придется непросто».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ждет от российской фигуристки «хорошего и чистого проката».

«Мне хотелось бы, чтобы ее судили честно. Но даже смешно об этом говорить! Я хочу, чтобы Аделия откаталась чисто, и мы все будем счастливы. Потому что отвечать за чужих несправедливых людей невозможно. А то, что они несправедливы, мы уже увидели по Гуменнику. Нас пригласили на Олимпиаду, чтобы убить, но мы не убьемся и будем работать дальше. А жизнь все покажет», — сказала Тарасова «СЭ».

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 по фигурному катанию Анна Погорилая выразила надежду на то, что Петросян сможет завоевать медаль на Олимпиаде.

«Если у Пети (Гуменника. — РБК.) был один из самых сложных контентов, то у Аделии будет самый сложный контент на Олимпийских играх. Ей остается только чисто кататься, а дальше — гадать, как ее оценят. Конечно, из‑за того, что она в первой разминке, ее будут по компонентам чуть ниже оценивать, чем спортсменок, у которых рейтинг. Абсолютно верю в то, что она может выиграть медаль. Все зависит от ее чистого катания», — отметила Погорилая «Матч ТВ».

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух считает, что Петросян имеет высокие шансы, чтобы попасть в последнюю разминку по итогам короткой программы на Олимпиаде.

«Думаю, что для нее (Петросян. — РБК.) главная конкурентка — это она сама. Но, конечно, японской фигуристке сейчас благоволят судьи; ей ставят очень высокие компоненты. Но при том, что в ее арсенале нет ни тройного акселя, ни четверного прыжка, шансы у Аделии обыграть ее есть. Но для этого надо самой прыгать», — заявил Авербух «Совесткому спорту».

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что Петросян сможет побороться за медаль с японской фигуристкой Каори Сакамото, если исполнит все прыжки ультра-си.

«Я тоже считаю главной фавориткой Каори (Сакамото). Если Аделия (Петросян) будет кататься с элементами ультра-си и делать их, то, конечно, сможет побороться. Техническая оценка может быть очень высокой при исполнении всех ультра-си, например, хотя бы минимум два в произвольной программе. Тогда борьба возможна», — сказала Леонова «Совесткому спорту».

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт согласен со мнением, что Петросян сможет бороться за медали, если исполнит прыжки ультра-си.

«Если Аделия заявит тройные аксели и четверные прыжки, то сможет бороться за пьедестал. Поэтому надеюсь увидеть такие элементы: тройной аксель в короткой программе и тройной аксель, возможно, четверной в произвольной», — сказал Энберт «СЭ».

Он отметил, что технический контент — это главная сильная сторона Петросян, благодаря которой она может бороться за медали. «Потому что, как ни крути, долгое отстранение не позволит ей набрать высокие компоненты, такие высокие, которые могли бы быть, если бы она выступала на международной арене, набирала рейтинг, соревновалась и с Каори, и с Алисой, и со всеми конкурентами», — заключил он.