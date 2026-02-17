Как Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде в Италии. Фоторепортаж
Впервые на Олимпийских играх выступила фигуристка Аделия Петросян. На лед россиянка вышла второй.
Для короткой программы Петросян выбрала запоминающееся попурри из хитов легендарного Майкла Джексона.
Прокат фигуристки начался уверенно, и одним из первых сложных элементов стал исполненный ею двойной аксель.
Безошибочно исполнив тройной лутц, она затем продемонстрировала каскад тройной флип — тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены. — РБК).
Зрители бурно поддерживали Петросян, и по окончании ее проката зал взорвался овациями. Россиянка набрала 72,89 балла. На чемпионате мира 2025 года Аделия с таким результатом заняла бы четвертое место, так как лучшая оценка в короткой программе у американки Алисы Лю была 74,58 балла.
Петросян заявила, что очень довольна своим выступлением и выставленными баллами. «Публика приняла хорошо. Казалось, будет чуть менее громко. Это не может не радовать. Я сегодня вообще не нервничала», — приводит ее слова телеграм-канал Sport24.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой