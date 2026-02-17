Как Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде в Италии. Фоторепортаж

Российская фигуристка Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде-2026 с короткой программой. Спортсменка выступает в нейтральном статусе. Каким выдалось ее первое выступление на Играх — в фотогалерее «РБК Спорт»

Аделия Петросян во время короткой программы на Олимпиаде в Италии (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Впервые на Олимпийских играх выступила фигуристка Аделия Петросян. На лед россиянка вышла второй.

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Для короткой программы Петросян выбрала запоминающееся попурри из хитов легендарного Майкла Джексона.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Прокат фигуристки начался уверенно, и одним из первых сложных элементов стал исполненный ею двойной аксель.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Безошибочно исполнив тройной лутц, она затем продемонстрировала каскад тройной флип — тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены. — РБК).

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Зрители бурно поддерживали Петросян, и по окончании ее проката зал взорвался овациями. Россиянка набрала 72,89 балла. На чемпионате мира 2025 года Аделия с таким результатом заняла бы четвертое место, так как лучшая оценка в короткой программе у американки Алисы Лю была 74,58 балла.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Петросян заявила, что очень довольна своим выступлением и выставленными баллами. «Публика приняла хорошо. Казалось, будет чуть менее громко. Это не может не радовать. Я сегодня вообще не нервничала», — приводит ее слова телеграм-канал Sport24.