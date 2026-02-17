 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

В МОК заявили об отсутствии запрета Тутберидзе помогать Петросян на Играх

МОК: у нас нет правил, запрещающих Тутберидзе помогать Петросян
Сюжет
Олимпиада-2026
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что нет конкретного правила, которое бы запрещало Этери Тутберидзе работать с российской фигуристкой на Олимпиаде
Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Тренер Этери Тутберидзе имеет право помогать российской фигуристке Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заявил на брифинге директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Она не главный тренер, вы можете видеть, что тренеры здесь помогают другим спортсменам. Американский тренер помогал российскому спортсмену (Рафаэл Арутюнян консультировал Петра Гуменника. — РБК)», — сказал Адамс.

По словам Адамса, у МОК нет какого-то конкретного правила, запрещающего Тутберидзе помогать Петросян.

«Судьи будут предвзяты». Каковы шансы Петросян на Олимпиаде-2026
Спорт
Аделия Петросян&nbsp;

На олимпийском турнире Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков заявлены в качестве тренеров Петросян.

В прошлом на олимпийском квалификационном соревнованием в Китае Тутберидзе не была заявлена тренером фигуристки. Ей нельзя было общаться и пересекаться с Петросян.

Петросян и Глейхенгауз прилетели в Милан 15 февраля. Она уже провела первую тренировку на олимпийском льду. На ней присутствовала Тутберидзе.

На Играх соревнования одиночниц начнутся 17 февраля. Петросян выйдет под вторым стартовым номером. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.

Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Олимпиада-2026 Этери Тутберидзе Аделия Петросян
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
