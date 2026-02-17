Российский спортсмен сообщил, что не получил обещанный на Играх смартфон

Перед Олимпиадой-2026 организаторы сообщали, что все спортсмены получат в подарок эксклюзивный смартфон, специально разработанный для участников зимней Олимпиады

Савелий Коростелев (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Российские спортсмены не получили в подарок мобильные телефоны, которые вручили другим атлетам на Олимпийских играх в Италии. Об этом россияне заявили ТАСС.

Перед Играми-2026 организаторы сообщали, что все спортсмены получат в подарок эксклюзивный, специально разработанный для участников зимней Олимпиады смартфон южнокорейской компании Samsung, которая является спонсором Международного олимпийского комитета (МОК).

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что, как и другие спортсмены, получил в Олимпийской деревне коробку с подарками, но в ней оказались только шампунь и зубная паста.

«РИА Новости» не уточнило, были ли такие жалобы от россиян и белорусов, которые поселились в Олимпийской деревне в начале Игр. РБК направил запросы в МОК и Samsung.

По данным ТАСС и «РИА Новости», на летних Играх 2024 года в Париже российские спортсмены также не получили смартфон этой же компании. На всех предыдущих Олимпиадах подарки россияне получили те же, что и другие участники.

Российская фигуристка Аделия Петросян 17 февраля в 20:45 мск выступит с короткой программой на Играх. Спортсменка выйдет на лед под вторым стартовым номером. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.