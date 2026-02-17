Петросян без падений откатала прогон короткой программы на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян без падений откатала прогон короткой программы перед предстоящим стартом на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, передает ТАСС.
18-летняя фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
После прогона короткой программы Петросян тренировала четверной тулуп, который получался с переменным успехом и она несколько раз с него упала, сообщает Sport24.
На Играх соревнования одиночниц начнутся 17 февраля в 20:45 мск. Петросян выйдет под вторым стартовым номером. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.
