Организаторы Игр пополнили запасы презервативов для спортсменов

Ранее итальянские СМИ писали, что запасы контрацептивов в количестве 10 тыс. штук закончились менее чем за три дня после начала Игр. В МОК объяснили это повышенным спросом в связи с празднованием Дня святого Валентина

Олимпийская деревня (Фото: David Ramos / Getty Images)

Организаторы Олимпиады в Италии пополнили количество бесплатных презервативов в Олимпийской деревне для спортсменов. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК тесно сотрудничает с организационным комитетом для поддержки психического и физического здоровья спортсменов, включая поддержку услуг по охране сексуального здоровья. Детали положения определяются оргкомитетом, и МОК считает, что соответствующие услуги доступны для всех спортсменов», — говорится в заявлении МОК.

На прошлой неделе La Stampa писала, что 10 тыс. бесплатных презервативов, предназначенных для спортсменов в Олимпийской деревне в Кортина д'Ампеццо, разобрали всего за три дня. В МОК подтвердили, что запасы были исчерпаны из-за «более высокого, чем ожидалось, спроса» и пообещали «постоянно пополнять запасы до конца Игр, чтобы обеспечить постоянную доступность».

Изначально спортсменам было предоставлено только 10 тыс. презервативов на 2,8 тыс. атлетов. Для сравнения: на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже было роздано 300 тысяч средств контрацепции, однако и количество атлетов там было значительно больше.

Мадагаскарская горнолыжница Миалитьяна Клерк, участница Игр, не была удивлена случившимся. Она вспомнила опыт Пекина-2022: «У входа в каждое здание, где мы останавливались, было несколько коробок, и все исчезало. Я уже знаю, что многие люди используют презервативы или, возможно, берут их, чтобы отдать друзьям за пределами Олимпийских игр».

Раздача бесплатных презервативов в олимпийских деревнях — многолетняя практика, привлекающая общественный интерес на всех Играх с летней Олимпиады 1988 года в Сеуле.

Зимние Олимпийские игры продлятся до воскресенья, 22 февраля.