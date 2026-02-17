Организаторы Игр пополнили запасы презервативов для спортсменов
Организаторы Олимпиады в Италии пополнили количество бесплатных презервативов в Олимпийской деревне для спортсменов. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК).
«МОК тесно сотрудничает с организационным комитетом для поддержки психического и физического здоровья спортсменов, включая поддержку услуг по охране сексуального здоровья. Детали положения определяются оргкомитетом, и МОК считает, что соответствующие услуги доступны для всех спортсменов», — говорится в заявлении МОК.
На прошлой неделе La Stampa писала, что 10 тыс. бесплатных презервативов, предназначенных для спортсменов в Олимпийской деревне в Кортина д'Ампеццо, разобрали всего за три дня. В МОК подтвердили, что запасы были исчерпаны из-за «более высокого, чем ожидалось, спроса» и пообещали «постоянно пополнять запасы до конца Игр, чтобы обеспечить постоянную доступность».
Изначально спортсменам было предоставлено только 10 тыс. презервативов на 2,8 тыс. атлетов. Для сравнения: на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже было роздано 300 тысяч средств контрацепции, однако и количество атлетов там было значительно больше.
Мадагаскарская горнолыжница Миалитьяна Клерк, участница Игр, не была удивлена случившимся. Она вспомнила опыт Пекина-2022: «У входа в каждое здание, где мы останавливались, было несколько коробок, и все исчезало. Я уже знаю, что многие люди используют презервативы или, возможно, берут их, чтобы отдать друзьям за пределами Олимпийских игр».
Раздача бесплатных презервативов в олимпийских деревнях — многолетняя практика, привлекающая общественный интерес на всех Играх с летней Олимпиады 1988 года в Сеуле.
Зимние Олимпийские игры продлятся до воскресенья, 22 февраля.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой