Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
За свой прокат 18-летняя Петросян получила 72,89 балла.
Россиянка в том числе исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены).
На первом месте японка Ами Накаи (78,71), на втором ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка Монэ Тиба (74,00).
Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.
Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.
