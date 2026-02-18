 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Впереди российской фигуристки оказались японки Ами Накаи, Каори Сакамото и Монэ Тиба, а также американка Алиса Лью
Фото: Sarah Stier / Getty Images
Фото: Sarah Stier / Getty Images

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

За свой прокат 18-летняя Петросян получила 72,89 балла.

Россиянка в том числе исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены).

На первом месте японка Ами Накаи (78,71), на втором ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка Монэ Тиба (74,00).

Как Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде в Италии. Фоторепортаж
Спорт
Аделия Петросян во время короткой программы на Олимпиаде в Италии

Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Аделия Петросян Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Каори Сакамото фото
Каори Сакамото
фигуристка, спортсменка
9 апреля 2000 года
