Фигуристка Аделия Петросян выйдет второй на короткую программу на Играх
Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лед в короткой программе на Олимпиаде под вторым номером, сообщает ТАСС.
В заявку Петросян на первый прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, отмечает агентство.
Одиночницы выступят с короткой программой 17 февраля, а 19 февраля представят произвольные программы.
Петросян в воскресенье прилетела в Милан с тренером Даниилом Глейхенгаузом.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники писало, что Петросян перед вылетом тренировала четверной тулуп для произвольной программы.
В мужском одиночном катании на Играх выступил россиянин Петр Гуменник, который занял шестое место.
