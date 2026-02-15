 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Наполи Рома 1 2,6 x 2,85 2 3,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Германия 1 1,15 x 8 2 17 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 6,8 x 5,9 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,4 x 3,5 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 1,97 x 3,7 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,3 x 4,3 2 1,58 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,55 x 3,85 2 1,95 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Фигуристка Аделия Петросян выйдет второй на короткую программу на Играх

Аделия Петросян выступит в короткой программе на Олимпиаде под вторым номером
Сюжет
Олимпиада-2026
Россиянка получила второй номер в короткой программе. ТАСС пишет, что Петросян не заявила тройной аксель на первый прокат
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лед в короткой программе на Олимпиаде под вторым номером, сообщает ТАСС.

В заявку Петросян на первый прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, отмечает агентство.

Одиночницы выступят с короткой программой 17 февраля, а 19 февраля представят произвольные программы.

Петросян в воскресенье прилетела в Милан с тренером Даниилом Глейхенгаузом.

Клебо установил рекорд зимних Игр. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Йоханнес Клебо

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники писало, что Петросян перед вылетом тренировала четверной тулуп для произвольной программы.

В мужском одиночном катании на Играх выступил россиянин Петр Гуменник, который занял шестое место.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Аделия Петросян Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
Петросян прилетела в Италию для участия в Олимпийских играх
Спорт
Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла Чехию на Олимпиаде
Спорт
Олимпийские чемпионы рассказали, где хранят свои медали
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Военные сбили 123 дрона над Россией за пять часов Политика, 18:32
IBU ответил на слова Майгурова о возврате медалей и отстранении россиян Спорт, 18:24
Зеленский назвал долю украинцев, выступающих против проведения выборов Политика, 18:24
Биатлонистка из Италии стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования Спорт, 18:14
Фигуристка Аделия Петросян выйдет второй на короткую программу на Играх Спорт, 18:11
Медведев ответил на слова Зеленского о Путине Политика, 18:06
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты Политика, 18:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Bloomberg рассказал о «европейском» уровне пессимизма в США Общество, 18:00
Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира Политика, 17:50
Рыбников рассказал о победе в суде по делу о «Бу-ра-ти-но» Бизнес, 17:49
Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп Спорт, 17:48
Шнайдер победила в первом круге теннисного турнира WTA-1000 в Дубае Спорт, 17:45
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39