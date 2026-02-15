Фигуристка Аделия Петросян выйдет второй на короткую программу на Играх

Аделия Петросян выступит в короткой программе на Олимпиаде под вторым номером

Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская фигуристка Аделия Петросян выйдет на лед в короткой программе на Олимпиаде под вторым номером, сообщает ТАСС.

В заявку Петросян на первый прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, отмечает агентство.

Одиночницы выступят с короткой программой 17 февраля, а 19 февраля представят произвольные программы.

Петросян в воскресенье прилетела в Милан с тренером Даниилом Глейхенгаузом.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники писало, что Петросян перед вылетом тренировала четверной тулуп для произвольной программы.

В мужском одиночном катании на Играх выступил россиянин Петр Гуменник, который занял шестое место.