Олимпиада-2026⁠,
0

Тарасова назвала прокат Петросян в короткой программе на ОИ потрясающим

Сюжет
Олимпиада-2026
За свой прокат 18-летняя Петросян получила 72,89 балла
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что Аделия Петросян сильно откатала короткую программу на Олимпийских играх в Милане.

Российская фигуристка выступала под вторым номером. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп и набрала 72,89 балла.

«Потрясающе откатала! Она сделала максимум из того, что делает в своей программе. Очень хорошие оценки получила. Она очень хорошо и сильно катала, прибавила во вращениях, она просто из каждого элемента выжала максимум. Я не помню такого катания. Больше не буду хвалить, а то еще кататься», — сказала Тарасова.

Всего в короткой программе на Олимпиаде принимают участие 29 фигуристок. Петросян, трехкратная чемпионка России, выступает в нейтральном статусе. Короткую программу она исполнила под попурри песен Майкла Джексона.

Произвольную программу фигуристки представят 19 февраля. Петросян заявлена под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Олимпиада-2026 Аделия Петросян Татьяна Тарасова
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Татьяна Тарасова фото
Татьяна Тарасова
тренер по фигурному катанию
13 февраля 1947 года
