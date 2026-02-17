Тарасова назвала прокат Петросян в короткой программе на ОИ потрясающим

За свой прокат 18-летняя Петросян получила 72,89 балла

Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что Аделия Петросян сильно откатала короткую программу на Олимпийских играх в Милане.

Российская фигуристка выступала под вторым номером. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп и набрала 72,89 балла.

«Потрясающе откатала! Она сделала максимум из того, что делает в своей программе. Очень хорошие оценки получила. Она очень хорошо и сильно катала, прибавила во вращениях, она просто из каждого элемента выжала максимум. Я не помню такого катания. Больше не буду хвалить, а то еще кататься», — сказала Тарасова.

Всего в короткой программе на Олимпиаде принимают участие 29 фигуристок. Петросян, трехкратная чемпионка России, выступает в нейтральном статусе. Короткую программу она исполнила под попурри песен Майкла Джексона.

Произвольную программу фигуристки представят 19 февраля. Петросян заявлена под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria.