Тарасова назвала прокат Петросян в короткой программе на ОИ потрясающим
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что Аделия Петросян сильно откатала короткую программу на Олимпийских играх в Милане.
Российская фигуристка выступала под вторым номером. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп и набрала 72,89 балла.
«Потрясающе откатала! Она сделала максимум из того, что делает в своей программе. Очень хорошие оценки получила. Она очень хорошо и сильно катала, прибавила во вращениях, она просто из каждого элемента выжала максимум. Я не помню такого катания. Больше не буду хвалить, а то еще кататься», — сказала Тарасова.
Всего в короткой программе на Олимпиаде принимают участие 29 фигуристок. Петросян, трехкратная чемпионка России, выступает в нейтральном статусе. Короткую программу она исполнила под попурри песен Майкла Джексона.
Произвольную программу фигуристки представят 19 февраля. Петросян заявлена под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria.
