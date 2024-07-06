В ожидании последних четвертьфиналов. Что происходит на Евро

В субботу будут сыграны заключительные матчи 1/4 финала Евро-2024. Англия сыграет со Швейцарией, Нидерланды — с Турцией. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: Alishia Abodunde / Getty Images

Какие матчи пройдут 6 июля

Англия — Швейцария (19:00 мск, «Матч ТВ»)

Нидерланды — Турция (22:00, Okko)

Главные события

Франция вышла в полуфинал без единого гола с игры, а Испания победила хозяев Евро — Германию.

Защитник сборной Турции дисквалифицирован на два матча за «волчье приветствие».

13:25. Криштиану Роналду вчера завершил выступления на чемпионатах Европы, так и не став самым возрастным автором гола в истории турнира. Как он провел последний в карьере Евро — в материале «РБК Спорт».

13:00. Болельщики сборных Англии и Германии повздорили в Дюссельдорфе.

12:20. Во второй игре в 22:00 сыграют Нидерланды и Турция.

В 1/8 финала сборная Турции обыграла команду Австрии (2:1), забив на 57-й секунде самый быстрый гол в истории плей-офф Евро. Героем той встречи стал автор дубля защитник Мерих Демираль, который попал в итоге в скандал.

После второго забитого мяча он показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные) — символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»). УЕФА за это дисквалифицировала турка на два матча.

Нидерланды в 1/8 финала легко победили Румынию (3:0) и впервые с 2008 года дошли на Евро до четвертьфинала.

12:00. 6 июля состоятся заключительные четвертьфинальные матчи Евро-2024, в которых англичане сыграют со швейцарцами, а нидерландцы — с турками.

В первой игре в 19:00 мск встретятся Англия и Швейцария. Сборная Англии чудом дошла до этой стадии. В 1/8 финала англичане спаслись от поражения на последних секундах основного времени матча со Словакией благодаря голу Джуда Беллингема ударом через себя. А уже на первой минуте овертайма победный гол забил Гарри Кейн. Швейцарцы же в 1/8 финала совершили одну из главных сенсаций турнира, выбив действующего чемпиона Евро Италию.

Суперкомпьютер Opta подсчитал, что Англия — один из фаворитов турнира на победу (17,16%). Он также прогнозирует, что сборная победит в основное время с вероятностью 44,6%, а Швейцария — 24,5%. Букмекеры же склоняются к ничейному исходу в основное время — коэффициент 3,05. На победу Англии предлагают коэффициент 2,38, Швейцарии — 3,75.