Англия победила Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024

Англия победила Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро

В основное время англичане пропустили на 75-й минуте, но быстро сравняли счет. В серии 11-метровых англичане выиграли со счетом 5:3

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Сборная Англии обыграла команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Дюссельдорфе.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Швейцарцы вышли вперед на 75-й минуте после гола Брила Эмболо.

Англичане сравняли счет уже через пять минут. Отличился Букайо Сака.

В дополнительные 30 минут команды голов не забили, в серии пенальти сильнее оказались англичане — 5:3.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В полуфинале соперником Англии станет победитель пары Нидерланды — Турция (игра состоится позднее 6 июля). Во втором полуфинале сыграют Франция и Испания.

Всего второй раз в истории чемпионатов Европы сразу в трех четвертьфиналах потребовалось дополнительное время. Первый такой случай был на Евро-2008.

Гарет Саутгейт провел 100‑й матч во главе сборной Англии. Он возглавляет национальную команду с 2016 года. На прошлом Евро англичане дошли до финала, где уступили Италии в серии пенальти.