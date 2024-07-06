Англия победила Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро
Сборная Англии обыграла команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Дюссельдорфе.
Основное время завершилось со счетом 1:1. Швейцарцы вышли вперед на 75-й минуте после гола Брила Эмболо.
Англичане сравняли счет уже через пять минут. Отличился Букайо Сака.
В дополнительные 30 минут команды голов не забили, в серии пенальти сильнее оказались англичане — 5:3.
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.
В полуфинале соперником Англии станет победитель пары Нидерланды — Турция (игра состоится позднее 6 июля). Во втором полуфинале сыграют Франция и Испания.
Всего второй раз в истории чемпионатов Европы сразу в трех четвертьфиналах потребовалось дополнительное время. Первый такой случай был на Евро-2008.
Гарет Саутгейт провел 100‑й матч во главе сборной Англии. Он возглавляет национальную команду с 2016 года. На прошлом Евро англичане дошли до финала, где уступили Италии в серии пенальти.