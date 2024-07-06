Как Испания и Франция вышли в полуфинал Евро-2024. Фоторепортаж
Первый матч четвертьфинала Евро-2024 состоялся между сборными Испании и Германии на «Штутгарт Арене» (Штутгарт).
С первых минут матча Тони Кроос грубо сыграл против Педри, но главный судья матча Энтони Тейлор воздержался от желтой карточки против немецкого полузащитника.
Педри не смог продолжить встречу и в слезах покинул поле. На 8-й минуте вместо 21-летнего хавбека на поле появился Дани Ольмо.
Предварительно, по данным Marca, Педри диагностировано растяжение боковых связок левого колена. C такой травмой он вряд ли больше сыграет на Евро-2024.
Поддержать испанскую команду пришли бывшие защитники сборной Жерар Пике и Карлес Пуйоль.
Несмотря на множество моментов у обеих команд, ни одной из них не удалось открыть счет в первом тайме.
На 51-й минуте счет в матче с передачи Ламина Ямаля открыл Дани Ольмо, который в начале матча заменил травмированного Педри.
16-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль сделал третью голевую передачу на турнире, это лучший результат Евро-2024.
Немцы смогли сравнять счет в концовке благодаря голу Флориан Вирца на 89-й минуте.
Вирц стал первым игроком, который забил в ворота сборной Испании на нынешнем турнире. До этого испанцы пропускали только после автогола Робена Ле Нормана.
Победный гол на 119-й минуте забил Микель Мерино. 2:1 в пользу испанцев, которые первыми вышли в полуфинал.
В самой концовке встречи за вторую желтую карточку был удален защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль, который теперь пропустит полуфинал.
Голкипер Мануэль Нойер установил рекорд сборной Германии. Он провел больше матчей (39) на крупных международных турнирах (Евро и ЧМ), чем любой другой немецкий игрок, превзойдя результат Бастиана Швайнштайгера.
Кроме того, Нойер стал третьим футболистом в истории, проведшим 20 и более матчей на Евро.
Также легенда сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос провел последний матч в карьере.
Испания ждала своего соперника по полуфиналу Евро в матче, который состоялся между Португалией и Францией на «Фолькспаркштадионе» (Гамбург).
Перед матчем главной интригой встречи являлось противостояние двух капитанов сборных Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.
Первый тайм матча завершился со счетом 0:0.
Во втором тайме в одном из игровых эпизодов Мбаппе получил мячом в маску.
В первом туре Евро француз получил перелом носа, после чего оставшиеся матчи турнира проводит в маске.
В одном из эпизодов судья Майкл Оливер случайно выронил желтую карточку, после чего Витинья «показал» ее арбитру.
Второй тайм также прошел без забитых мячей. Команды продолжили борьбу за выход в полуфинал в дополнительное время.
Примечательно, что шесть из восьми последних матчей плей-офф чемпионата Европы сборной Португалии перешли в дополнительное время.
Первый экстра-тайм также завершился без голов.
На второй тайм дополнительного времени французская сборная вышла без Мбаппе. На его место вышел Бредли Барколя, а капитанскую повязку получил Нголо Канте.
Не удалось командам забить и после второго экстра-тайма. Встреча продолжилась в серии пенальти.
Первыми пробивали французы — Усман Дембеле реализовал свой удар. У португальцев с 11-ти метровой точки забил Криштиану Роналду.
Франция получила преимущество после третьего удара Португалии, когда Жоау Фелиша пробил в штангу.
Победный мяч в составе сборной Франции забил Тео Эрнандес.5:3 в пользу французоы.
Франция вышла в полуфинал чемпионата Европы, где 9 июля встретится с Испанией.
Роналду покинул турнир без голов. Так капитан португальской команды впервые в своей карьере не смог забить на крупном международном турнире.