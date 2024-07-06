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Евро-2024 ,  
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Как Испания и Франция вышли в полуфинал Евро-2024. Фоторепортаж

Испания и Франция вышли в полуфинал Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Сборные Испании и Франции выбили хозяйку Евро-2024 Германию и Португалию с четвертьфинала турнира. Как прошли первые матчи 1/4 финала Евро-2024 — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Первый матч четвертьфинала Евро-2024 состоялся между сборными Испании и Германии на «Штутгарт Арене» (Штутгарт).

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

С первых минут матча Тони Кроос грубо сыграл против Педри, но главный судья матча Энтони Тейлор воздержался от желтой карточки против немецкого полузащитника.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Педри не смог продолжить встречу и в слезах покинул поле. На 8-й минуте вместо 21-летнего хавбека на поле появился Дани Ольмо.

Предварительно, по данным Marca, Педри диагностировано растяжение боковых связок левого колена. C такой травмой он вряд ли больше сыграет на Евро-2024.

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Поддержать испанскую команду пришли бывшие защитники сборной Жерар Пике и Карлес Пуйоль.

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Несмотря на множество моментов у обеих команд, ни одной из них не удалось открыть счет в первом тайме.

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

На 51-й минуте счет в матче с передачи Ламина Ямаля открыл Дани Ольмо, который в начале матча заменил травмированного Педри.

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

16-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль сделал третью голевую передачу на турнире, это лучший результат Евро-2024.

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Немцы смогли сравнять счет в концовке благодаря голу Флориан Вирца на 89-й минуте.

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Вирц стал первым игроком, который забил в ворота сборной Испании на нынешнем турнире. До этого испанцы пропускали только после автогола Робена Ле Нормана.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Победный гол на 119-й минуте забил Микель Мерино. 2:1 в пользу испанцев, которые первыми вышли в полуфинал.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В самой концовке встречи за вторую желтую карточку был удален защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль, который теперь пропустит полуфинал.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Голкипер Мануэль Нойер установил рекорд сборной Германии. Он провел больше матчей (39) на крупных международных турнирах (Евро и ЧМ), чем любой другой немецкий игрок, превзойдя результат Бастиана Швайнштайгера.

Кроме того, Нойер стал третьим футболистом в истории, проведшим 20 и более матчей на Евро.

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Также легенда сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос провел последний матч в карьере.

Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Испания ждала своего соперника по полуфиналу Евро в матче, который состоялся между Португалией и Францией на «Фолькспаркштадионе» (Гамбург).

Фото: Stu Forster / Getty Images
Фото: Stu Forster / Getty Images

Перед матчем главной интригой встречи являлось противостояние двух капитанов сборных Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Первый тайм матча завершился со счетом 0:0.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Во втором тайме в одном из игровых эпизодов Мбаппе получил мячом в маску.

В первом туре Евро француз получил перелом носа, после чего оставшиеся матчи турнира проводит в маске.

Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

В одном из эпизодов судья Майкл Оливер случайно выронил желтую карточку, после чего Витинья «показал» ее арбитру.

Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Второй тайм также прошел без забитых мячей. Команды продолжили борьбу за выход в полуфинал в дополнительное время.

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Примечательно, что шесть из восьми последних матчей плей-офф чемпионата Европы сборной Португалии перешли в дополнительное время.

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Первый экстра-тайм также завершился без голов.

Фото: Stu Forster / Getty Images
Фото: Stu Forster / Getty Images

На второй тайм дополнительного времени французская сборная вышла без Мбаппе. На его место вышел Бредли Барколя, а капитанскую повязку получил Нголо Канте.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Не удалось командам забить и после второго экстра-тайма. Встреча продолжилась в серии пенальти.

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Первыми пробивали французы — Усман Дембеле реализовал свой удар. У португальцев с 11-ти метровой точки забил Криштиану Роналду.

Франция получила преимущество после третьего удара Португалии, когда Жоау Фелиша пробил в штангу.

Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Победный мяч в составе сборной Франции забил Тео Эрнандес.5:3 в пользу французоы.

Франция вышла в полуфинал чемпионата Европы, где 9 июля встретится с Испанией.

Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Роналду покинул турнир без голов. Так капитан португальской команды впервые в своей карьере не смог забить на крупном международном турнире.

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Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
Мбаппе Килиан фото

Мбаппе Килиан

футболист
20 декабря 1998 года
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