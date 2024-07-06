Как Роналду провел последний Евро в карьере

Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионатах Европы, так и не став самым возрастным автором гола в истории турнира. Как он провел последний в карьере Евро — в материале «РБК Спорт»

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Ведущее португальское спортивное издание A Bola признало Криштиану Роналду худшим игроком национальной команды в матче 1/4 финала Евро с Францией.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 5:3 в пользу Франции.

Роналду во втором матче подряд реализовал 11-метровый в серии. Он установил рекорд Евро по реализованным пенальти в послематчевых сериях — четыре.

Португалия уступила из-за нереализованной попытки нападающего Жоау Феликса. A Bola оценила игру Роналду и Феликса на пять баллов по десятибалльной шкале. Они получили худшую оценку в команде.

Феликс считается самым дорогим игроком в истории португальского футбола. Так, в 2019 году он в 18-летнем возрасте перешел из лиссабонской «Бенфики» и мадридский «Атлетико» за €127.2 млн. Футболиста называли новым Роналду. Однако пока он не смог закрепиться ни в одном из топ-клубов.

Второе и третье место в списке самых дорогих сделок с участием португальских футболистов занимает Роналду. Сумма его трансфера из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» — €117 млн. В свою очередь, «Реал» приобрел португальского нападающего у «Манчестер Юнайтед» за €94 млн.

Для 39-летнего Роналду этот чемпионат Европы стал последним. «Конечно, это мой последний чемпионат Европы. Но речь не идет о завершении карьеры», — сообщил он после 1/8 финала Евро со Словенией (0:0, 3:0 — серия пенальти).

Что говорит статистика

Роналду впервые не забил ни одного гола на крупном турнире. И в итоге не стал самым возрастным автором гола на Евро. Хотя располагал как минимум одной возможностью поразить ворота: в матче 1/8 финала в первом экстратайме матча со Словенией он не реализовал пенальти, после чего расплакался.

Португалец первым в ХХI веке не реализовал пенальти на трех крупных турнирах ЧМ и Евро. На предыдущих крупных турнирах он не реализовал пенальти в матче Евро‑2016 с Австрией и во встрече ЧМ‑2018 с Ираном. Всего на крупных международных турнирах Роналду десять раз пробивал 11-метровые удары, а на Евро-2020 реализовал три пенальти.

На турнире нападающий отметился голевой передачей, повторив рекорд Евро по этому показателю (восемь за всю карьеру).

Роналду считается лидером по игровым минутам на Евро-2024 среди полевых игроков. Он также лидирует в ударах по воротам — 23. Но только девять пришлись в створ ворот.

Роналду с большим отрывом лидирует в списке игроков с худшей реализацией, хотя завершил турнир с показателем 3,5 xG (ожидаемых голов). К примеру, его ближайший преследователь бельгиец Ромелу Лукаку (2,3 xG) тоже не забил ни одного мяча, однако три гола были отменены после просмотра VAR.

По числу ударов без голов на одном турнире португалец немного не дотянул до антирекорда Евро. Его земляк полузащитник Деку на дебютном для Роналду Евро-2004 нанес 24 удара.

По ходу турнира Роналду продолжал настойчиво исполнять штрафные, не позволяя партнерам по команде сменить его, хотя несколько лет не забивал со стандартов.

В матче 1/8 финала со Словенией португалец пробил все четыре штрафных удара команды — это рекорд крупных турниров с 1994 года. Больше попыток было только у румына Георге Хаджи в матче ЧМ-1994 против Швеции и поляка Антонина Паненки на Евро-1980 против Германии.

Всего на крупных турнирах среди сборных Роналду 61 раз исполнял штрафные и лишь раз поразил ворота. Единственный гол со штрафного он забил Испании в матче группового раунда ЧМ-2018 в России.

При этом с 2018 года, когда состав сборной обновился, португалец 49 раз пробивал штрафные с учетом квалификаций и матчей Лиги наций. Вторым по этому показателю с 2018 года выступает Бруну Фернандеш — шесть попыток.

Роналду также установил личный антирекорд по касаниям мяча в среднем за 90 минут. На нынешнем турнире этот показатель составил 29,1. На Евро-2020 португалец делал 47,3, а полтора года назад на ЧМ-2022 — 39 касаний.

Наконец, Роналду чаще всех попадал во «вне игры» на Евро-2024 — восемь раз, или в два раза чаще ближайших преследователей по этому показателю. При этом он совершил рекордно низкое для себя количество обводок — семь. К примеру, форвард Португалии Рафаэль Леау совершил 25, а топ-5 игроков Евро-2024 по этому показателю — 26–36 обводок.

При этом тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отказывался менять Роналду, несмотря на невыразительную игру. «Иногда выглядит нелепо, что тренер держит Роналду на поле, хотя тот не оказывает влияние на игру», — цитирует экс-игрока сборной Англии Дэнни Мерфи Daily Mail.

Финалист ЧМ-2002 Дитмар Хаманн в то же время раскритиковал поведение португальского форварда на Евро-2024.

«Роналду отбирал мячи у своих товарищей по команде, потому что отчаянно хотел забить, — цитирует экс-футболиста сборной Германии Bild. — Будучи капитаном, он начал плакать, потому что промахнулся с пенальти. Если бы он заботился о команде и болельщиках, ему следовало бы набраться смелости, подойти к тренеру и сказать: «Пусть играет один из молодых нападающих, а если будет огонь, я выйду на поле в последние полчаса». Но он этого не сделает, потому что для него важнее, чтобы он стал самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов Европы».

Какие рекорды Евро побил Роналду