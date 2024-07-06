Сборная Нидерландов обыграла Турцию и впервые за 20 лет вышла в полуфинал Евро

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в 1/4 финала Евро

Голландцы проигрывали Турции до 70-й минуты, но забили два гола за шесть минут и одержали победу. В 1/2 финала их соперником будет команда Англии

Фото: Lars Baron / Getty Images

Сборная Нидерландов обыграла команду Турции со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Берлине.

У Турции отличился Самет Акайдын (35-я минута), у голландцев забил Стефан де Врей (70), также автогол на счету турецкого защитника Мерта Мюльдюра (76).

В концовке встречи удаление заработал футболист сборной Турции Бертуг Йылдырым, который находился на скамейке запасных.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Игры пропускал основной защитник сборной Турции Мерих Демирал. УЕФА дисквалифицировала его на два матча за националистический жест («волчье приветствие»), которое он показал после забитого гола в 1/8 финала.

В полуфинале соперником Нидерландов станет Англия, победившая в серии пенальти Швейцарию. Во втором полуфинале сыграют Франция и Испания. Матч состоятся 9 и 10 июля соответственно.

Турция третий раз вышла в плей-офф на Евро. В 2000 году команда дошла до 1/4 финала, в 2008-м — до полуфинала. Голландцы дошли до 1/2 финала впервые с Евро-2004, где на этой стадии уступили Португалии.