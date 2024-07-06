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Евро-2024 ,  
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Роналду обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024

Сюжет
Евро-2024
Сборная Португалии проиграла Франции в 1/4 финала в серии пенальти. Роналду поблагодарил всех болельщиков за поддержку и отметил, что национальная команда заслуживала большего на этом турнире
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) обратился к болельщикам после вылета национальной сборной с Евро-2024.

«Мы хотели большего. Мы заслужили большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли до сих пор. На поле и за его пределами, я уверен, что это наследие будут чтить и развивать. Вместе», — написал 39-летний Роналду.

Как Роналду провел последний Евро в карьере
Спорт
Фото:Justin Setterfield / Getty Images

Португалия накануне в матче 1/4 финала в серии пенальти проиграла Франции.

Роналду провел 30-й матч на чемпионатах Европы, обновив собственный рекорд. Он уже говорил, что нынешний Евро станет для него последним.

В полуфинале соперником Франции станет Испания. Эта встреча состоится 9 июля в Мюнхене.

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Футбол Евро-2024 сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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