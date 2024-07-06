Роналду обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) обратился к болельщикам после вылета национальной сборной с Евро-2024.
«Мы хотели большего. Мы заслужили большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли до сих пор. На поле и за его пределами, я уверен, что это наследие будут чтить и развивать. Вместе», — написал 39-летний Роналду.
Португалия накануне в матче 1/4 финала в серии пенальти проиграла Франции.
Роналду провел 30-й матч на чемпионатах Европы, обновив собственный рекорд. Он уже говорил, что нынешний Евро станет для него последним.
В полуфинале соперником Франции станет Испания. Эта встреча состоится 9 июля в Мюнхене.