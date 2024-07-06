Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после матча Евро с Испанией

Тренер сборной Германии ворвался в судейскую после матча Евро с Испанией

Ассистент главного тренера немецкой сборной Сандро Вагнер накричал на главного арбитра встречи Энтони Тейлора, высказав недовольство не назначенным в дополнительное время пенальти

Сандро Вагнер и Юлиан Нагельсман (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Сандро Вагнер, помощник главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана, ворвался в судейскую раздевалку после матча 1/4 финала Евро-2024 против команды Испании, где громко поругался с главным арбитром встречи Энтони Тейлором. Об этом сообщает Bild.

Вагнеру не понравилось, что Тейлор не назначил пенальти в дополнительное время, когда мяч после удара Джамала Мусиалы попал в руку испанскому защитнику Марку Кукурелье, который находился в своей штрафной площади.

После игры Нагельсман также критиковал Тейлора. «Рефери немного свистел в пользу Испании», — сказал тренер.

Sportschau сообщил, что в УЕФА еще до начала Евро-2024 объясняли, что пенальти в таких, как у Кукурельи, эпизодах давать не будут (рука находится близко к телу в естественном положении, и игрок пытается избежать контакта с мячом).

Испания в итоге обыграла Германию в дополнительное время со счетом 2:1, забив на 119-й минуте.