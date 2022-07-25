В России заболеваемость COVID выросла в полтора раза за неделю

За последние сутки выявили 6571 заболевшего, в больницы попали 759 человек. Выздоровели 4234 человека. Умерли от COVID 34 заболевших

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения составил 29,97, увеличившись по сравнению с предыдущей на 48,9%, сообщил оперативный штаб.

На прошлой неделе этот показатель вырос на 30,2%.

«Увеличение заболеваемости отметили в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.

При этом показатель госпитализации за прошедшие семь дней снизился по отношению к предыдущей неделе на 5,3%, составив 5,1 на 100 тыс. россиян.

За минувшие сутки в России выявили более 6,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, с этим диагнозом госпитализировали 759 человек, что на 0,3% больше, чем днем ранее.

Накануне оперативный штаб сообщил о выявлении более 7,5 тыс. новых случаев COVID-19 в России, что стало максимальным показателем с 29 апреля, когда в стране зафиксировали более 7,7 тыс. зараженных.

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В России с февраля наблюдалось снижение числа случаев заражений за сутки, и к концу июня этот показатель достиг минимальных значений. С 1 июля в стране отменили все антикоронавирусные ограничения. Однако спустя несколько дней заболеваемость в России вновь начала расти. К 10 июля коэффициент распространения COVID, то есть число человек, которых заразил один заболевший до ухода на самоизоляцию, вырос до значения 1,13 — максимума с 13 февраля.

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости увеличением в России доли новых, более заразных вариантов омикрон-штамма коронавируса, которые протекают в легкой форме. При этом 15 июля ведомство не видело причин для возвращения ограничений. Однако после выявления в Москве пяти случаев заражения новым подвидом «кентавр» (BA.2.75), впервые обнаруженным в Индии, Росздравнадзор поручил региональным властям возобновить работу штабов по профилактике коронавируса. В Роспотребнадзоре говорили, что рост заболеваемости фиксируют во всех российских регионах.

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны вернуться к масочному режиму, а также начать разработку новых вакцин от коронавируса.