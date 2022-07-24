В России выявили максимальное с апреля число случаев COVID-19

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:09
Китай запустил лабораторный модуль для космической станции «Тяньгун» Технологии и медиа, 12:03
Рекордсмена КХЛ назначили директором «Металлурга» по развитию молодежи Спорт, 12:02
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:57
Израиль предупредил о последствиях закрытия Еврейского агентства в России Политика, 11:47
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 11:40
24.02–24.07. Инфографика Политика, 11:36
Захарова заявила об уничтожении «Калибром» военного катера в порту Одессы Политика, 11:34
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 11:19
Живу как в кино. Что такое деперсонализация и как с ней справиться Pro, 11:16
Боец получил травму на 15-й секунде главного поединка UFC Спорт, 11:12
В России выявили максимальное с апреля число случаев COVID-19 Общество, 11:08
Площадь пожара на предприятии в Санкт-Петербурге выросла вдвое Общество, 11:01
Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 товарных вагонов Общество, 10:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили максимальное с апреля число случаев COVID-19

Суточное число случаев заражения COVID-19 в России достигло максимума с конца апреля
Уровень заболеваемости коронавирусом начал расти в России с середины июля на фоне распространения новых, более заразных вариантов «омикрона» и к 24-му числу достиг максимума с конца апреля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки оперативный штаб выявил 7523 новых случая заражения коронавирусом при 106 тыс. тестов, сообщило ведомство в Telegram. Показатель стал максимальным с 29 апреля, когда обнаружили 7710 случаев.

Больше всего случаев выявили в Москве — 2386, Санкт-Петербурге (781), Подмосковье (662) и Ленинградской области (212).

В больницы попали 757 человек, что на 36,9% меньше по сравнению с 23 июля. Умерли 37 россиян, выздоровели — 4812.

Накануне оперативный штаб сообщал о 6953 случаях заболевания, 1,2 тыс. госпитализированных, 38 умерших и 4 803 выздоровевших.

ВОЗ призвала разработать новые вакцины от COVID-19
Общество

Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля и достиг минимальных значений с начала пандемии в июне. 1 июля Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в стране, так как недельный показатель с зимы снизился более чем в 64 раза, а заболевание стало протекать в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно.

Однако в июле суточное число случаев стало расти. К 10 июля коэффициент распространения коронавируса, то есть число человек, которых заразил один заболевший до ухода на самоизоляцию, вырос до значения в 1,13 единицы, до максимума с 13 февраля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Из личного архива Биография легендарного CEO и Пелевин: что читает сооснователь Skillbox
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн
Прогнозы
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции

Роспотребнадзор заявил, что в России растет доля новых, более заразных вариантов омикрон-штамма COVID-19, которые протекают в легкой форме. Врачи выявили в Москве пять случаев заражения новым подвидом «кентавр» (BA.2.75), который впервые обнаружили в Индии.

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны вернуться к масочному режиму, а также начать разработку новых вакцин от коронавируса. Росздравнадзор поручил региональным властям возобновить работу штабов по профилактике COVID-19.

С начала пандемии коронавирус перенесли более 18,5 млн россиян. Умерли 382 тыс. человек, выздоровели почти 18 млн. Уровень коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, привитых и ревакцинированных, упал до 12,3% при необходимых 80%.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Авторы
Теги
Жанна Антохина
коронавирус COVID-19 Россия
Материалы по теме
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
В России выявили максимальное число случаев коронавируса с 1 мая
Общество
В Минздраве рекомендовали ревакцинацию из-за роста заболеваемости COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter