В России выявили максимальное с апреля число случаев COVID-19

Уровень заболеваемости коронавирусом начал расти в России с середины июля на фоне распространения новых, более заразных вариантов «омикрона» и к 24-му числу достиг максимума с конца апреля

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки оперативный штаб выявил 7523 новых случая заражения коронавирусом при 106 тыс. тестов, сообщило ведомство в Telegram. Показатель стал максимальным с 29 апреля, когда обнаружили 7710 случаев.

Больше всего случаев выявили в Москве — 2386, Санкт-Петербурге (781), Подмосковье (662) и Ленинградской области (212).

В больницы попали 757 человек, что на 36,9% меньше по сравнению с 23 июля. Умерли 37 россиян, выздоровели — 4812.

Накануне оперативный штаб сообщал о 6953 случаях заболевания, 1,2 тыс. госпитализированных, 38 умерших и 4 803 выздоровевших.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля и достиг минимальных значений с начала пандемии в июне. 1 июля Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в стране, так как недельный показатель с зимы снизился более чем в 64 раза, а заболевание стало протекать в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно.

Однако в июле суточное число случаев стало расти. К 10 июля коэффициент распространения коронавируса, то есть число человек, которых заразил один заболевший до ухода на самоизоляцию, вырос до значения в 1,13 единицы, до максимума с 13 февраля.

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Роспотребнадзор заявил, что в России растет доля новых, более заразных вариантов омикрон-штамма COVID-19, которые протекают в легкой форме. Врачи выявили в Москве пять случаев заражения новым подвидом «кентавр» (BA.2.75), который впервые обнаружили в Индии.



Всемирная организация здравоохранения призвала все страны вернуться к масочному режиму, а также начать разработку новых вакцин от коронавируса. Росздравнадзор поручил региональным властям возобновить работу штабов по профилактике COVID-19.

С начала пандемии коронавирус перенесли более 18,5 млн россиян. Умерли 382 тыс. человек, выздоровели почти 18 млн. Уровень коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, привитых и ревакцинированных, упал до 12,3% при необходимых 80%.