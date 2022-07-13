В ВОЗ призвали все страны вернуться к масочному режиму

В ВОЗ рекомендовали всем государствам вернуться к масочному режиму. Глава организации Теодор Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с новой вспышкой COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает все страны мира вернуть масочный режим и другие способы защиты от распространения COVID-19, заявил глава организации Теодор Аданом Гебрейесус по итогам заседания по противодействию пандемии.

Кроме упомянутых мер, в ВОЗ также призывают мир бороться с распространением ложной информации о коронавирусной инфекции, а также добиться вакцинации минимум 70% населения в каждой стране.

Отдельно в ВОЗ призвали не использовать сертификаты о вакцинации. Принимающим странам следует требовать также и результаты ПЦР-тестов.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и на медицинских работников», — приводит его слова телеканал Sky News.

Вчера коронавирус выявили у 1,2 млн человек по всему миру. За этот период было зафиксировано 2228 смертей. В России за прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 3929 человек, 42 умерли.

Накануне власти Москвы и Санкт-Петербурга вновь рекомендовали жителям носить маски. В Москве объяснили, что в столице распространяется новый неопасный подвариант штамма «омикрон».