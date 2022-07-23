ВОЗ призвала разработать новые вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала разработать новые вакцины от COVID-19, следует из публикации о новой стратегии по вакцинации в ответ на распространение новых подвариантов «Омикрона».

«Хотя вакцины спасли бесчисленное количество жизней, они существенно не уменьшили распространение COVID-19. Необходимы инновации для разработки новых вакцин, которые существенно снижают передачу инфекции и обеспечивают более широкую и длительную защиту.», — сказано в сообщении.

Организация настояла на том, чтобы руководство стран продолжало инвестировать в исследования и разработки, чтобы сделать эффективные и простые в использовании такие вакцины, как назальные спреи.

ВОЗ отметила, что за первый год применения вакцин против COVID-19 врачи спасли 19,8 млн человек. Они ввели более 12 млрд доз людям со всего мира и добились среднего охвата в 60% вакцинированных.

Между тем, уровень вакцинации среди пожилых людей и медицинских работников в странах с низким уровнем дохода оказался недостаточным (28 и 37% вакцинированных соответственно). Организация призвала власти стран привить как минимум 70% населения из группы риска и 100% граждан с высшей степенью риска, чтобы снизить уровень смертности.

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19 июля глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал страны Европы усилить надзор и принять меры профилактики из-за роста заболеваемости COVID-19. Он объяснил, что в мире продолжают распространяться варианты коронавируса BA.2 и BA.5 (субварианты «Омикрона»), и указал на их преимущества в передаче между людьми. Тогда Клюге сообщил, что за последние шесть недель число новых случаев заражения COVID-19 в Европейском регионе утроилось.

ВОЗ рекомендовала увеличить охват населения вакцинацией, начать вводить вторую бустерную дозу детям в возрасте пяти лет и старше, и тем, кто имеет ослабленный иммунитет, носить маски в помещениях и в общественном транспорте, проветривать помещения.