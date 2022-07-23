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В России впервые с начала мая выявили почти 7 тыс. новых случаев COVID-19

Третий день заболеваемость в стране находится на уровне выше 6 тыс. случаев. С весны число случаев заражения падало, но в июле тренд изменился
Фото: Семён Антонов / РИА Новости
Фото: Семён Антонов / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 6953 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В стране уже третий день фиксируют более 6 тыс. инфицированных в сутки. Последний раз более 7 тыс. случаев было зарегистрировано 1 мая, с тех пор заболеваемость ни разу не была более 6 тыс. в день.

По данным на 23 июля, госпитализированы 1,2 тыс. человек, 38 скончались. Больше всего заболевших выявили в Москве (1871), Подмосковье (777) и Санкт-Петербурге (711). Более 100 случаев зафиксировали в восьми регионах, при этом в трех — Тыве, Чукотском и Ненецком автономных округах — нет ни одного нового случая.

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Накануне, 22 июля, оперштаб опубликовал новые данные по уровню коллективного иммунитета к COVID-19. Он опустился до 12,3%. На прошлой неделе показатель достигал 14,3%, еще неделей раньше — 16,6%.

На фоне роста заболеваемости Минздрав призвал россиян, особенно людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями, пройти ревакцинацию от коронавируса спустя полгода после предыдущей прививки.

Более половины врачей, которые приняли участие в опросе компании «Росгосстрах Жизнь» и сервиса «Доктор на работе», также выступили за необходимость вакцинации, а также сохранения защитных мер — ношения масок, использования антисептиков, соблюдения дистанции.

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