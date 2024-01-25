Трепова получила 27 лет колонии по делу о гибели военкора Татарского

Военный суд признал Дарью Трепову виновной в теракте в кафе, жертвой которого стал Владлен Татарский. Сама она заявляла, что не знала о бомбе в статуэтке, которую отдала военкору. Обвинение не увидело подтверждений этой версии

Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Второй Западный окружной военный суд 25 января на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) к 27 годам колонии строгого режима по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и еще 52 человека пострадали.

Обвинение просило для Треповой 28 лет лишения свободы и штраф 800 тыс. руб. Ее обвиняли по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК), подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК). Трепова признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения.

В последнем слове девушка заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По ее словам, она не знала, что в статуэтке, которую она передала военкору, находилась бомба: она полагала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение в суде заявляло, что версия Треповой, по которой она не знала о бомбе в статуэтке, подтверждения не находит. По словам прокурора, девушка привела замаскированное взрывное устройство в боевое состояние, а сам взрыв был произведен дистанционно с эстонской сим-карты.

Трепова также заявляла, что ее не обвиняли бы в умышленном теракте, если бы сохранилась переписка с кураторами. Она попросила отправить дело на доследование, назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу, учесть смягчающие обстоятельства, а также напомнила о своем сотрудничестве со следствием и предоставлении всех данных со смартфона.

Во время судебных заседаний она также выражала сожаление по поводу произошедшего и желала скорейшего выздоровления пострадавшим. Один из них скончался в ноябре прошлого года в больнице.

19 января пострадавшие при теракте попросили в суде взыскать с Треповой свыше 41 млн руб. в качестве компенсации морального и имущественного вреда. Иски поданы 21 человеком, в том числе матерью Татарского, которая попросила взыскать 15 млн.

Что известно о Дарье Треповой Дарью Трепову в 2019 году отчислили из Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию. Одна из знакомых девушки рассказывала, что та долго работала в петербургском магазине винтажной одежды. Трепова была замужем за членом незарегистрированной Либертарианской партии Дмитрием Рыловым. Вместе их задерживали на митинге в феврале 2022 года у Гостиного Двора, писала «Фонтанка». В партии после теракта заявили, что Рылов не имеет отношения к случившемуся и «уже длительное время находится за границей». Рылов считает, что его жену подставили. «Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле», — заявил он SVTV News (основатель SVTV News Михаил Светов включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

Как произошел теракт

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В тот день там проходила творческая встреча Татарского.Мероприятие началось около 17:00 мск, а сообщение о взрыве поступило в 18:13. Взорвалась статуэтка, которую Трепова подарила Татарскому. Статуэтка в виде бюста самого военкора.

Один из организаторов встречи, сторонник «Киберфронта» Иван Санков, в суде сообщил, что, вручая подарок, Трепова представилась студенткой художественной академии Анастасией и сообщила, что сделала статуэтку сама. Мощность самодельного взрывного устройства эксперты оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте.

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Военкор погиб на месте, еще 52 участника мероприятия получили травмы разной степени тяжести.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) родился в Макеевке Донецкой области. На момент гибели ему было 40 лет. На Украине был осужден за вооруженное ограбление. После начала боев в Донбассе бежал из-под стражи и стал участвовать в боевых действиях на стороне ДНР. Через несколько лет уехал в Москву. В Донбасс Фомин вернулся после начала российской военной операции в статусе военкора. Его телеграм-канал насчитывал около полумиллиона подписчиков. Автор публиковал в нем новости с мест боевых действий, прогнозы и собственную аналитику. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Президент посмертно наградил Татарского орденом Мужества.

По версии гособвинителя, Трепова привела бомбу в боевое состояние самостоятельно, а непосредственно взрыв был произведен дистанционно с эстонской сим-карты. Прокурор также заявила в суде, что обвиняемая получила около 132 тыс. руб. на криптокошелек, которые использовала для подготовки убийства военкора. На эти средства она купила билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирную продукцию, открытки на тему спецоперации. Согласно разработанной легенде, девушка представлялась чужим именем и не раз посещала мероприятия с участием Татарского, чтобы войти к нему в доверие, отметила гособвинитель.

После взрыва девушка спряталась в районе станции метро «Парнас» на съемной квартире, принадлежащей петербуржцу Дмитрию Касинцеву. Силовики задержали девушку по горячим следам. Касинцев изначально сообщил, что не знал о произошедшем и принял Трепову из-за добродушия. Но позже следователи выяснили, что у него была информация о взрыве, писал «78.ru». Мужчину обвинили в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК).

Обвинение запрашивало для Касинцева год и десять месяцев колонии. В последнем слове молодой человек заявил, что «всегда поддерживал свою страну», а теракт стал для него «невообразимым событием». Несмотря на признание того, что он не сообщил полиции о нахождении Треповой в своей квартире, Касинцев попросил суд войти в его положение и назначить наказание, не связанное с заключением. «Я себя сильно корю за то, что не поступил так, как надо было по закону и по морали. Я готов нести ответственность, но прошу назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Это надо не мне, а моим родителям», — сказал Касинцев.

Кто организовал теракт

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что организаторами убийства военкора являются спецслужбы Украины и «их агентура» из числа находящихся за рубежом российских оппозиционеров. Спецслужба считает, что преступление спланировал 35-летний гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал в Москве Треповой взрывное устройство.

В ФСБ заявили, что Денисов действовал по заданию спецслужб Украины и прибыл в Москву в феврале из Киева через территорию Латвии. Для того чтобы собрать сведения об образе жизни Татарского, Денисов приобрел автомобиль, а после теракта 3 апреля вылетел из России в Турцию через Армению.

Следственный комитет назвал организатором преступления экс-участника Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России) Романа Попкова.

Попков эти данные опровергал. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил», — писал он в своем телеграм-канале.