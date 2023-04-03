Путин посмертно наградил военкора Татарского орденом Мужества

Погибший в ходе теракта в Санкт-Петербурге военный корреспондент Владлен Татарский был посмертно награжден орденом Мужества «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга»

Цветы в память Владлене Татарском в Москве (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего 2 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербурге, орденом Мужества посмертно.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — говорится в документе.

Теракт произошел 2 апреля в петербургском кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной. В заведении проходил творческий вечер военкора. Среди гостей была девушка, которая представилась Анастасией и передала Татарскому подарок — статуэтку, рассказали РБК очевидцы. Через несколько минут произошел взрыв.

Источник РБК в МВД уточнил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. Его привели в действие дистанционно. В результате взрыва Татарский погиб, еще 33 человека пострадали.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), но позднее переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт).

По подозрению в совершении теракта задержали Дарью Трепову 1997 года рождения. По данным издания «Фонтанка», ее этапируют из Санкт-Петербурга в Москву, где суд назначит ей меру пресечения.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что убийство Татарского было спланировано «спецслужбами Украины» при содействии «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепова в сообщении НАК названа сторонницей ФБК.