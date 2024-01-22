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Гибель военкора Татарского ,  
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Трепова выступила с последним словом по делу о гибели Татарского

Трепова выступила с последним словом по делу о теракте и гибели Татарского
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Трепова сказала, что не желала смерти Татарскому, была уверена в отсутствии бомбы в статуэтке, и попросила отправить дело на доследование с новой экспертизой. Она не признает вину. Прокурор запросил для нее 28 лет колонии
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) выступила с последним словом в Первом Западном окружном военном суде, в котором рассматривают дело о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб Татарский.

«Я не знала, кто такой Владлен Татарский. Когда мы встречались с ним лично, он мне показался добродушным. Мужчина с чувством юмора, у меня не было к нему ненависти. Я не желала ему смерти», — сказала Трепова (цитата по телеканалу «78»).

Девушка рассказала, что не знала о наличии бомбы в статуэтке, которую передала Татарскому, она ожидала, что там спрятан микрофон. По ее словам, если бы сохранились переписки с кураторами, ее бы не обвиняли в умышленном теракте. Она признала моральную ответственность за взрыв, но не вину, и попросила отправить дело на доследование, назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу, учесть смягчающие обстоятельства. Трепова напомнила о своем сотрудничестве со следствием и предоставлением всех данных со смартфона, в результате чего «ей нечего скрывать», а доказательств ее вины не хватает.

«Что бы я сейчас ни сказала, вы мне не поверите. Но все же мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить столько боли и страданий», — добавила она.

Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский
Фотогалерея 

Другой обвиняемый, Дмитрий Касинцев, который предоставил Треповой свою квартиру, назвал ситуацию «невообразимым событием» в жизни. «Я не мог предположить, что когда-то буду с этим связан. Ужас и боль этого события сложно передать словами», — сказал он. Касинцев заверил в готовности нести ответственность и попросил суд быть предельно объективным, назначив наказание без лишения свободы: «Прошу об этом не ради себя, а ради родителей».

Обвинение запросило для Треповой 28 лет заключения в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Ее обвиняют в подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1) и теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205). Вину девушка признала только в подделке документов. Касинцеву затребовали год и девять месяцев колонии по статье об укрывательстве преступления (ч. 2 ст. 316 УК). По версии следствия, он разрешил девушке спрятаться от полиции в своей квартире, хотя знал о ее причастности к взрыву. Трепова в суде заявила, что «подставила» Касинцева, переночевав у него, и извинилась перед ним.

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Трепова ранее объясняла, что после взрыва не пыталась помочь пострадавшим, так как сильно испугалась и постаралась сбежать. «У меня был выбор поступить правильно и попытаться спасти себя и свою свободу. Я выбрала второе. Если бы можно было это исправить, я бы просто выкинула статуэтку в Неву и пошла по своим делам», — признала она. Девушка говорила, что планировала уехать на Украину волонтером и поэтому выполняла указания журналиста Романа Попкова, которого следствие считает организатором взрыва. Он отрицает обвинения.

Прокурор заявила, что Трепова активировала бомбу для убийства Татарского
Политика
Дарья Трепова (внесена Росинформмониторингом в список экстремистов и террористов)

Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной 2 апреля 2023 года. Там проходил его творческий вечер. Трепова, присутствовавшая на вечере, представилась студенткой Настей из Академии художеств и сообщила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений о бомбе. С личного разрешения Татарского статуэтку принесли в зал. В результате взрыва Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

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Дарья Трепова Владлен Татарский теракт последнее слово
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