Пустившего Трепову в квартиру петербуржца обвинили в укрывательстве

По версии следствия, Дмитрий Касинцев знал, что Дарья Трепова причастна к взрыву, при котором погиб военкор Владлен Татарский, но все равно разрешил ей спрятаться от полицейских в квартире и дважды солгал о ее местонахождении

Дмитрий Касинцев (Фото: SPbGS / Telegram)

Петербуржцу Дмитрию Касинцеву, владельцу квартиры, в которой пряталась подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова, переквалифицировали обвинение, следует из сообщения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга.

Ранее Касинцеву вменяли несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК, до года лишения свободы), а теперь — укрывательство преступления (ст. 316 УК, до двух лет тюрьмы). Также суд продлил ему домашний арест до 11 октября.

По версии следствия, 2 апреля Трепова принесла в бар «Патриот», где проходил творческий вечер Татарского, статуэтку, которая впоследствии взорвалась. В результате военкор погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Девушка, пытаясь скрыться, пришла в квартиру к Касинцеву. Мужчина, «осознавая причастность Треповой к совершению особо тяжкого преступления, разрешил ей остаться в своей квартире». Помимо того, как утверждает следствие, он «дважды сообщил сотрудникам полиции ложные сведения об отсутствии девушки в своем жилище».

Сначала Касинцев проходил по делу свидетелем. Его допросили в Главном следственном управлении Следственного комитета, он заявил, что не знал о готовящемся взрыве, а Дарью Трепову принял у себя просто из-за добродушия, передавало «78.ru».

Трепова находится в СИЗО, ей несколько раз продлевали арест, в последний раз — до 2 декабря. В конце июля СК предъявил девушке окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Максимальное наказание по этим трем статьям — до 30 лет лишения свободы. Росфинмониторинг включил обвиняемую в список экстремистов и террористов. Трепова говорила, что сожалеет о случившемся; с ее слов, она не знала, что внутри статуэтки была бомба.

Организатором убийства Татарского СК назвал журналиста, бывшего участника Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России) Романа Попкова. По версии ведомства, он координировал в переписке с Треповой подготовку взрыва. Попков это отрицает.