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Либертарианцы отвергли причастность члена партии к убийству военкора

Либертарианская партия отвергла причастность своего члена к убийству военкора Татарского
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Дмитрий Рылов, которого называют мужем подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой, не имеет отношения к произошедшему, заявила организация.

«Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них», — сказали в ЛПР.

Сама девушка не была ни членом партии, ни ее сторонницей, добавили в партии.

«ЛПР осуждает агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам. Это часть нашей идеологии, которая зафиксирована в программных документах партии», — подчеркивается в заявлении.

В 2020 году в Либертарианской партии произошел раскол, и сейчас де-факто существуют две таких организации. Заявление опубликовано на сайте ЛПР, в состав этического комитета которой входит Михаил Светов (признан иноагентом). Ее председатель — Ярослав Конвей.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в петербургском кафе «Патриот-бар», где проходил его творческий вечер. Пострадали еще 32 человека.

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Участники встречи рассказывали РБК, что перед взрывом девушка, представившаяся Анастасией, передала в качестве подарка Татарскому статуэтку. Через несколько минут она взорвалась. Источники РБК говорили, что взрыв статуэтки — одна из версий, которую рассматривает следствие. СК завел дело об убийстве общеопасным способом.

Утром 3 апреля МВД объявило в розыск Дарью Трепову 1997 года рождения. До этого «Интерфакс» и «Фонтанка» писали, что Трепову подозревают в причастности к убийству военкора. «Фонтанка» отмечала, что имя девушки фигурирует в списке задержанных на антивоенной акции 24 февраля 2022 года.

Baza писала, что по подозрению в убийстве разыскивают мужа Треповой Дмитрия Рылова. «Фонтанка» уточняла со ссылкой на ЛПР, что муж подозреваемой Дмитрий — член партии.

Позже СК сообщил о задержании Треповой. На опубликованном МВД видео ее допроса девушка говорит, что задержана за «местопребывание на месте убийства Владлена Татарского», и признает, что пронесла туда взорвавшуюся статуэтку.

НАК назвал убийство Татарского терактом и сообщил, что оно было спланировано «спецслужбами Украины», для этого была привлечена «агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).

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Либертарианская партия Владлен Татарский
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