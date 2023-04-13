Суд отправил под домашний арест скрывавшего в своей квартире Трепову

Фото: Объединенная пресс-служба судов г. Санкт-Петербурга

Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, которого обвиняют по ст. 205.6 Уголовного кодекса — несообщение о преступлении.

Об этом сообщает телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Петербурга. Домашний арест наложен до 10 июня 2023 года.

Как сообщало издание «78.ру», именно в квартире Касинцева укрывалась после взрыва в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова. Следователи считают ее исполнителем теракта. Сначала Касинцев проходил по делу свидетелем. Его допросили в Главном следственном управлении Следственного комитета, он заявил, что не знал о готовящемся взрыве, а Дарью Трепову принял у себя просто из-за добродушия.

Однако следователи выяснили, отмечает издание, что Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву, пустил ее в свою квартиру на улице Федора Абрамова и не сообщил в полицию о ее местонахождении.

Следователи допросили Дмитрия в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинение по статье «несообщение о преступлении». Ему грозит штраф до 100 тыс. руб., принудительные работы до одного года либо лишение свободы на тот же срок.

Владлен Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера, который он проводил в кафе в Санкт-Петербурге. В заведении произошел взрыв — сработало устройство, вмонтированное в статуэтку, которую подарили военкору. По подозрению в причастности ко взрыву была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, которая присутствовала на встрече и подарила военкору статуэтку. Ее этапировали в Москву, где 4 апреля Басманный суд на закрытом заседании избрал ей меру пресечения в виде ареста до 2 июня.