Мощность сработавшей в кафе Петербурга взрывчатки составила 200 г тротила

Мощность взорвавшегося в петербургском кафе устройства составила более 200 г тротила

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Мощность взрывного устройства, сработавшего в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, составила более 200 г тротила, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Мощность взрывного устройства составила более 200 г в тротиловом эквиваленте», — сказал собеседник агентства.

Взрыв в петербургском кафе произошел около 18:13. Согласно последним данным МВД, пострадали 16 человек, ведомство подтвердило гибель военного корреспондента Владлена Татарского.

В кафе проходил творческий вечер Татарского. Его организовало движение «Кибер фронт Z». В своем заявлении оно назвало взрыв терактом. «Мы принимали определенные меры безопасности, но к сожалению их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших», — говорилось в его сообщении.

Фото: Яндекс Карты

Readovka писала со ссылкой на очевидцев, что взрыв прогремел возле сцены. «РИА Новости» и «Фонтанка» писали, что взрывное устройство в кафе принесла неизвестная девушка, она передала военкору коробку со статуэткой. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.