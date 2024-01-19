Прокурор запросил для Треповой 28 лет колонии по делу о теракте в Петербурге

Обвинение запросило 28 лет для Треповой по делу о теракте

Треповой вменяют статьи о теракте, незаконном обороте взрывчатки и подделке документов; она признала вину только по последней статье

Дарья Трепова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Прокурор запросил 28 лет лишения свободы в колонии общего режима для Дарьи Треповой по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщается в телеграм-канале судов Петербурга. Также ей требуют назначить штраф в размере 800 тыс. руб.

Треповой вменяют три статьи: подделка документов (ч.4 ст. 327 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч.4 ст. 222.1) и теракт (п. б ч. 3 ст. 205). Вину она признала только в подделке документов.

Петербуржцу Дмитрию Касинцеву, который, по версии следствия, укрывал девушку в своей квартире после взрыва, требуют дать год и 10 месяцев колонии по ч.2 ст.316 УК (укрывательство преступления).

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной 2 апреля 2023 года. Там проходил творческий вечер военкора. Трепова, присутствовавшая на вечере, представилась студенткой Настей из Академии художеств и сообщила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения Татарского статуэтку принесли в зал, передавала «Фонтанка».

Впоследствии статуэтка взорвалась. Трепова после задержания говорила, что ничего не знала о взрывчатке. По словам девушки, она была уверена, что в бюсте было устройство для прослушки.

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