Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский
Взрыв прогремел вечером 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), который в 2014 году вступил в ополчение Донбасса, а с 2022 года освещает российскую военную операцию. Его телеграм-канал насчитывает свыше 500 тыс. подписчиков. На встречу с военкором пришло много посетителей, рассказали РБК участники мероприятия.
Организатором творческого вечера выступило движение «Кибер фронт Z», которое сообщило в своем телеграм-канале, что активисты арендовали помещение бара, «приняли определенные меры безопасности, но их оказалось недостаточно».
Присутствовавшие в баре посетители рассказали РБК, что на встречу к Татарскому пришла девушка, представившаяся Анастасией, и передала ему подарок. Врученная военкору статуэтка взорвалась через несколько минут после этого, сообщили очевидцы.
Комментируя гибель Татарского, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что его профессиональная деятельность «вызывала ненависть» у властей Украины. «Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые всё чаще реализуются», — заявила она.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее терактом. Это преступление, заявила, совершено с целью запугать граждан и не должно остаться безнаказанным.