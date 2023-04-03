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Гибель военкора Татарского ,  
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Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский

В Санкт-Петербурге в баре «Патриот» произошел взрыв. Во время него пострадали 25 человек, многие были госпитализированы. При взрыве погиб военкор Владлен Татарский. Как выглядит место взрыва — в фоторепортаже РБК.
Взрыв прогремел вечером 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя &ndash; Максим Фомин), который в 2014 году вступил в ополчение Донбасса, а с 2022 года освещает российскую военную операцию. Его телеграм-канал насчитывает свыше 500 тыс. подписчиков. На встречу с военкором пришло много посетителей, рассказали РБК участники мероприятия.&nbsp;
Фото: СК РФ по Санкт-Петербургу

Взрыв прогремел вечером 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), который в 2014 году вступил в ополчение Донбасса, а с 2022 года освещает российскую военную операцию. Его телеграм-канал насчитывает свыше 500 тыс. подписчиков. На встречу с военкором пришло много посетителей, рассказали РБК участники мероприятия. 

Организатором творческого вечера выступило движение &laquo;Кибер фронт Z&raquo;, которое сообщило в своем телеграм-канале, что активисты арендовали помещение бара, &laquo;приняли определенные меры безопасности, но их оказалось недостаточно&raquo;.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Организатором творческого вечера выступило движение «Кибер фронт Z», которое сообщило в своем телеграм-канале, что активисты арендовали помещение бара, «приняли определенные меры безопасности, но их оказалось недостаточно».

Присутствовавшие в баре посетители рассказали РБК, что на встречу к Татарскому пришла девушка, представившаяся Анастасией, и передала ему подарок. Врученная военкору статуэтка взорвалась через несколько минут после этого, сообщили&nbsp;очевидцы.
Фото: Яндекс Карты

Присутствовавшие в баре посетители рассказали РБК, что на встречу к Татарскому пришла девушка, представившаяся Анастасией, и передала ему подарок. Врученная военкору статуэтка взорвалась через несколько минут после этого, сообщили очевидцы.

Мощность сработавшего взрывного устройства &mdash; от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно, рассказал РБК источник в МВД. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский. &nbsp;
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно, рассказал РБК источник в МВД. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский.
 
Взрыв статуэтки рассматривается следствием как&nbsp;одна из версий произошедшего, сообщил источник РБК в МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. Причастность девушки к взрыву тоже&nbsp;рассматривается, но не исключено, что за убийством стоят другие люди, сказал источник.&nbsp;
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Взрыв статуэтки рассматривается следствием как одна из версий произошедшего, сообщил источник РБК в МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. Причастность девушки к взрыву тоже рассматривается, но не исключено, что за убийством стоят другие люди, сказал источник. 
Минздрав сообщил о госпитализации 24 пострадавших после взрыва, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, остальные 18 &ndash; в состоянии легкой и средней тяжести. Главврач&nbsp;Мариинской больницы уточнял, что к ним поступило 13 человек, в том числе трое в тяжелом состоянии.&nbsp;
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Минздрав сообщил о госпитализации 24 пострадавших после взрыва, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, остальные 18 – в состоянии легкой и средней тяжести. Главврач Мариинской больницы уточнял, что к ним поступило 13 человек, в том числе трое в тяжелом состоянии. 
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК &laquo;Убийство&raquo;. Центральный аппарат СК взял на контроль ход расследования, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах произошедшего.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК «Убийство». Центральный аппарат СК взял на контроль ход расследования, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах произошедшего.
Комментируя гибель Татарского, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что его профессиональная деятельность &laquo;вызывала ненависть&raquo; у властей Украины. &laquo;Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые всё чаще реализуются&raquo;,&nbsp;&mdash; заявила она.
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Комментируя гибель Татарского, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что его профессиональная деятельность «вызывала ненависть» у властей Украины. «Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые всё чаще реализуются», — заявила она.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее терактом. Это преступление, заявила, совершено с целью запугать граждан и не должно остаться безнаказанным.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее терактом. Это преступление, заявила, совершено с целью запугать граждан и не должно остаться безнаказанным.

Теги
мультимедиа Владлен Татарский взрыв кафе Санкт-Петербург
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