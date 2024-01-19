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Гибель военкора Татарского ,  
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К обвиняемой в убийстве военкора Татарского подали иски на почти ₽50 млн

Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова получила иски на ₽50 млн
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Потерпевшие по делу о теракте в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), заявили многомиллионные иски к Дарье Треповой, обвиняемой в убийстве, сообщает «Интерфакс».

Согласно озвученным в суде требованиям, 21 истец требует взыскать с Дарьи Треповой более 41 млн руб. в качестве компенсации морального и имущественного вреда. Самый большой иск подала мать Татарского, она просит обязать подсудимую выплатить 15 млн руб.

Четверо других потерпевших заявили иски одновременно к Треповой и Дмитрию Касинцеву, который пустил девушку переночевать после теракта. С них солидарно требуют взыскать более 8 млн руб. Еще одна женщина заявила иск на 500 тыс. руб. к Касинцеву.

«Не признаю иск, так как не признаю вину, но в частном порядке вне зависимости от решения суда готова как-то возместить», — ответила на требования Трепова.

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Дарья Трепова

2 апреля 2023 года в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский, проводивший там творческий вечер. Впоследствии выяснилось, что взорвалась статуэтка, которую подарила военкору одна из посетительниц — Дарья Трепова.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт спланировали украинские спецслужбы. На следующий день девушку задержали. Она заявила, что не знала о бомбе внутри статуэтки. Ей предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Трепова находится в СИЗО, последний раз ей продлили арест до 18 апреля 2024 года.

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Теги
Дарья Трепова Владлен Татарский убийство иски суд
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