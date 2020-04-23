Путин назвал никому не нужными «абстрактные обещания» кредитных каникул

«Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи. О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отра­ботать все этапы их реализа­ции, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли восполь­зоваться те, кто в ней действительно нуждается», — сказал Путин.

В связи с этим президент поручил правительству и ЦБ проанализировать ситуацию и оперативно изменить необходимые документы, чтобы сделать льготные программы максимально доступными для тех, кому они предназначены. По словам Путина, нужно сделать все, чтобы не допустить критического накопления плохих долгов или срывов и сбоев в работе банков.

20 марта ЦБ рекомендовал банкам не взимать пени и штрафы с заемщиков, заразившихся COVID-19, реструктурировав выданные им кредиты. После этого некоторые банки заявили о готовности поддержать своих клиентов, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса.

«Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности, либо в случае жилищных кредитов — предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

О возможности для пострадавших от COVID-19, в том числе финансово, получить отсрочку по кредитам заявил и банк ВТБ. В конце марта Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы по потребительским ссудам и ипотеке, а также по кредитам для индивидуальных предпринимателей, и уже 3 апреля подписал срочно принятый закон. Под его действие попадают граждане и предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии COVID-19. Согласно закону каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев тем заемщикам, чьи доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со средним месячным доходом предыдущего года.

6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин определил максимальный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, в 1,5 млн руб. Через несколько дней предельный размер таких кредитов был повышен до 4,5 млн руб. для Москвы и до 3 млн руб. для Подмосковья, Петербурга и регионов ДФО.

17 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают недостаточную эффективность принятых мер. «Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами», — сказал Песков.