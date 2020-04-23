Путин назвал никому не нужными «абстрактные обещания» кредитных каникул
По словам президента, нередки случаи, когда пытающимся воспользоваться правом на кредитные каникулы либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования
В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 важнейшей задачей является реальная поддержка пострадавших. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования.
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — предупредил глава государства во время совещания, которое транслировалось в эфире телеканала РБК.
«Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи. О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается», — сказал Путин.
В связи с этим президент поручил правительству и ЦБ проанализировать ситуацию и оперативно изменить необходимые документы, чтобы сделать льготные программы максимально доступными для тех, кому они предназначены. По словам Путина, нужно сделать все, чтобы не допустить критического накопления плохих долгов или срывов и сбоев в работе банков.
20 марта ЦБ рекомендовал банкам не взимать пени и штрафы с заемщиков, заразившихся COVID-19, реструктурировав выданные им кредиты. После этого некоторые банки заявили о готовности поддержать своих клиентов, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса.
«Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности, либо в случае жилищных кредитов — предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.
О возможности для пострадавших от COVID-19, в том числе финансово, получить отсрочку по кредитам заявил и банк ВТБ. В конце марта Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы по потребительским ссудам и ипотеке, а также по кредитам для индивидуальных предпринимателей, и уже 3 апреля подписал срочно принятый закон. Под его действие попадают граждане и предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии COVID-19. Согласно закону каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев тем заемщикам, чьи доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со средним месячным доходом предыдущего года.
6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин определил максимальный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, в 1,5 млн руб. Через несколько дней предельный размер таких кредитов был повышен до 4,5 млн руб. для Москвы и до 3 млн руб. для Подмосковья, Петербурга и регионов ДФО.
17 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают недостаточную эффективность принятых мер. «Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами», — сказал Песков.
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Источник: JHU, JHU,
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом