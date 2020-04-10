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Правительство повысило лимит для ипотечных каникул из-за коронавируса

Для Москвы предельный размер кредита составит 4,5 млн руб., а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн руб. Прежний лимит составлял 1,5 млн руб.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство повысило размер ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для Москвы предельный размер составит 4,5 млн руб., а для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн руб.

Премьер выразил уверенность, что эти меры помогут основной части ипотечных заемщиков. Он отметил, что для большинства граждан жилье — долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам приобрести собственную квартиру или дом.

Власти назвали сумму максимального кредита для каникул из-за вируса
Экономика

6 апреля Мишустин определил максимальный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, в 1,5 млн руб. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, такой порог был выбран как покрывающий средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов. Но в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» средний по России размер ипотечного кредита по итогам 2019 года оценили в 2,2 млн руб. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) РБК сообщили, что в Москве средний чек составляет 4,8 млн руб., а в двух других крупнейших ипотечных регионах — Московской области и Санкт-Петербурге — 3,4 млн и 3 млн руб. В НКР указали, что утвержденный кабинетом максимальный размер ипотечного кредита отсекает возможность получения кредитных каникул для значительной доли ипотечных заемщиков.

Под кредитные каникулы не попадет две трети ипотечных займов
Финансы

7 апреля Моисеев заявил, что правительств готово пересмотреть условия кредитных каникул в сторону увеличения лимита. Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, в частности, заявил, что для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 7 млн руб.

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах 3 апреля. Под его действие попадают граждане и предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии коронавируса. Согласно закону, каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев тем заемщикам, чьи доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со средним месячным доходом предыдущего года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Михаил Мишустин, ипотечные кредиты, пандемия
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