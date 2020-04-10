Правительство повысило лимит для ипотечных каникул из-за коронавируса

Для Москвы предельный размер кредита составит 4,5 млн руб., а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн руб. Прежний лимит составлял 1,5 млн руб.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство повысило размер ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для Москвы предельный размер составит 4,5 млн руб., а для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн руб.

Премьер выразил уверенность, что эти меры помогут основной части ипотечных заемщиков. Он отметил, что для большинства граждан жилье — долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам приобрести собственную квартиру или дом.

6 апреля Мишустин определил максимальный размер ипотечного кредита, дающего право на каникулы, в 1,5 млн руб. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, такой порог был выбран как покрывающий средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов. Но в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» средний по России размер ипотечного кредита по итогам 2019 года оценили в 2,2 млн руб. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) РБК сообщили, что в Москве средний чек составляет 4,8 млн руб., а в двух других крупнейших ипотечных регионах — Московской области и Санкт-Петербурге — 3,4 млн и 3 млн руб. В НКР указали, что утвержденный кабинетом максимальный размер ипотечного кредита отсекает возможность получения кредитных каникул для значительной доли ипотечных заемщиков.