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Курс доллара на 28 марта USD ЦБ: 77,73 (-0,99)

Курс евро на 28 марта EUR ЦБ: 85,74 (-0,23)

Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Власти назвали сумму максимального кредита для каникул из-за вируса

Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек

СМИ узнали о финансовых проблемах олимпийского комитета США

У 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Власти включили химчистки и нянь в число пострадавших от вируса отраслей

Глава Подмосковья сообщил о 80 новых больных с подозрением на коронавирус

Смолов объяснил возвращение в Россию желанием быть с семьей

В Приморье введут систему электронных пропусков

АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года

В Иркутской области отправят на карантин прибывших из Москвы и Петербурга

Глава UFC подтвердил срыв боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина