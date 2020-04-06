Антикризисные меры , 06 апр, 10:08
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Власти назвали сумму максимального кредита для каникул из-за вируса
Правительство России утвердило максимальный размер кредита, при котором заемщик получат право обратиться с требованием об изменении условий договора. Документ размещен на сайте кабмина.
- Так, например, физическое лицо имеет право приостановить исполнение своих обязательств, если размер потребительского кредита составляет до ₽250 тыс.
- В случае с индивидуальными предпринимателями максимальная сумма — ₽300 тыс.
- В случае с потребкредитами на покупку автомобиля с его залогом сумма составит ₽600 тыс.
- В случае с кредитами, обязательства по которым обеспечени ипотекой — ₽1,5 млн.
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