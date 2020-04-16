Корректировка методов: будет ли успешным новый антикризисный план Кремля

Государство приступает к прямым финансовым вливаниям на выплату зарплат, но в основе антикризисной политики по-прежнему видно желание сохранить ресурсы до выяснения масштабов ущерба для экономики

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Наиболее ожидаемая мера из представленного президентом 15 апреля нового пакета антикризисных мер — прямая безвозмездная финансовая помощь на выплату зарплат за апрель и май сотрудникам малых и средних компаний, пострадавших от резкого падения спроса. Этот несколько запоздавший шаг похож на зарплатные антикризисные гранты, которые выплачивают в европейских странах. Предусмотрено выделение одной минимальной зарплаты, повышенной в марте, на одного работника. По нашим оценкам, расходы только на этот компонент программы могут составить за два месяца около 200–250 млрд руб. — в зависимости от того, кто в итоге сможет получить субсидии. Новый механизм дополнит программу беспроцентных кредитов на поддержку занятости, реализация которой пока буксует. Она также была расширена и сделана более привлекательной для банков-операторов — выданы дополнительные гарантии ВЭБ. В новом варианте участие в программе будет возможно и для крупных предприятий в пострадавших секторах экономики.

Системообразующим предприятиям, расширенный список которых вызвал большие вопросы и уже скорректирован, предложены новые льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а субсидия в размере ключевой ставки ЦБ и госгарантии обеспечат их большую доступность. Список пострадавших отраслей также расширяется. Дополнительные 200 млрд руб. к 171 млрд, обещанному ранее, пойдут на финансовую помощь регионам. Скорее всего, их не хватит для затыкания дыр, уже возникающих из-за недополученных доходов и растущих социальных расходов региональных бюджетов, и в ближайшее время потребуется какая-то комбинация дополнительных бюджетных кредитов для наиболее слабых регионов и рыночных заимствований для более сильных. Среди отраслевых мер программа поддержки авиации выглядит первым кандидатом на быстрое расширение: 23 млрд руб. несопоставимы с ущербом для отрасли от запрета международных полетов и резкого схлопывания внутреннего рынка.

Осторожная щедрость

В целом новый пакет дополняют уже анонсированные программы объемом 1,4% ВВП вливаниями в 1–1,5% ВВП — в зависимости от реального использования бизнесом предложенных вариантов поддержки. Опыт введения кредитных каникул и целевых кредитов показал, что в процессе воплощения слов главы государства в нормативные акты начинают играть свою роль ведомственные и отраслевые интересы, что мешает планам сохранения занятости и поддержки спроса и делает программы помощи непонятными и недоступными для получателей. Впрочем, уже есть примеры оперативной коррекции непродуманных решений, как в случае с быстрым увеличением лимитов на ипотеку для кредитных каникул. «Тонкая настройка» программы беспроцентных кредитов из этой же серии.