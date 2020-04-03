Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В соответствии с новым законом заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

При этом кредитная организация может потребовать документ, подтверждающий снижение доходов. Такие документы нужно предоставить в течение 90 дней. Заемщик может попросить о приостановлении исполнения своих обязательств или уменьшении размера платежей в течение льготного периода, во время которого не допускается начисление неустойки за просрочку уплаты основного долга или процентов.

29 марта Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить поправки, разрешающие заемщикам просить у банков отсрочку выплат на полгода. 1 апреля законопроект одобрила Госдума, а на следующий день — Совет Федерации.

