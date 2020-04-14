Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб.

В ближайшие дни правительство представит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Объем пакета помощи оценивается в 1 трлн рублей

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.

Источником средств на новый пакет станет бюджет — 520 млрд руб и еще около 430 млрд руб. пойдет на госгарантии. Около 500 млрд руб., рассказали собеседники издания, власти решили потратить на общие меры поддержки экономики, причем самой дорогой статьей будет субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50-процентной госгарантии. На эти меры поддержки смогут рассчитывать компании, которые сохранят своих сотрудников.

На меры социальной поддержки в рамках обсуждаемого пакета может уйти, по разным оценкам, еще около 300 млрд рублей.

Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, о новом пакете антикризисных мер правительство может объявить в среду 15 апреля. По его информации, 14 апреля меры поддержки бизнеса обсуждались на совещании с президентом Владимиром Путиным. По словам Калинина, бизнес-сообщество ожидает, что будет расширен список видов экономической деятельности, которые могут быть признаны наиболее пострадавшими.

В перечень могут включить непродовольственную розницу, управление недвижимостью, частную медицину. «Кроме того, возможны прямые выплаты (работникам простаивающих предприятий), мы тоже на это рассчитываем. Хотя бы в тех сферах, которые признаны пострадавшими», — сказал Калинин. Он добавил, что Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» ранее направили в правительство свои предложения, в частности — субсидировать компании для выплаты двух третей от средней зарплаты.