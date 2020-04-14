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Антикризисные меры ,  
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Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб.

В ближайшие дни правительство представит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Объем пакета помощи оценивается в 1 трлн рублей
Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.

Источником средств на новый пакет станет бюджет — 520 млрд руб и еще около 430 млрд руб. пойдет на госгарантии. Около 500 млрд руб., рассказали собеседники издания, власти решили потратить на общие меры поддержки экономики, причем самой дорогой статьей будет субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50-процентной госгарантии. На эти меры поддержки смогут рассчитывать компании, которые сохранят своих сотрудников.

На меры социальной поддержки в рамках обсуждаемого пакета может уйти, по разным оценкам, еще около 300 млрд рублей.

Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, о новом пакете антикризисных мер правительство может объявить в среду 15 апреля. По его информации, 14 апреля меры поддержки бизнеса обсуждались на совещании с президентом Владимиром Путиным. По словам Калинина, бизнес-сообщество ожидает, что будет расширен список видов экономической деятельности, которые могут быть признаны наиболее пострадавшими.

В перечень могут включить непродовольственную розницу, управление недвижимостью, частную медицину. «Кроме того, возможны прямые выплаты (работникам простаивающих предприятий), мы тоже на это рассчитываем. Хотя бы в тех сферах, которые признаны пострадавшими», — сказал Калинин. Он добавил, что Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» ранее направили в правительство свои предложения, в частности — субсидировать компании для выплаты двух третей от средней зарплаты.

О запланированных антикризисных стимулах на 1 трлн руб., сообщило на прошлой неделе со ссылкой на два источника агентство Bloomberg. По его данным, часть денег пойдет на субсидии компаниям на выплату заработной платы сотрудникам, находящимся на самоизоляции. Эти меры на 1 трлн планируется профинансировать за счет дополнительных госзаимствований, по данным Bloomberg. Единовременная субсидия составит эквиваленте 1 МРОТ (12,13 тыс. руб.) на одного занятого, сообщил РБК источник в одном из крупнейших деловых объединений. Однако меры поддержки недостаточно для поддержки занятости, она затронет очень ограниченное число предприятий МСП из наиболее пострадавших отраслей и даст неправильный сигнал о переводе сотрудников на зарплату на уровне МРОТ, добавил он.

Материал дополняется.

Авторы: Юлия Старостина, Владислав Гордеев
Теги: правительство, Антикризисный план, коронавирус
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