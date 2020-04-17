Кремль указал на проблемы в предложенных властями мерах поддержки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бизнес и граждане сталкиваются с некоторыми проблемами, пытаясь воспользоваться послаблениями, которые власти инициировали в рамках борьбы с коронавирусом, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают первую неделю работы мер поддержки, Песков сказал: «Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер. Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами».

Как отметил пресс-секретарь, премьер-министр Михаил Мишустин «только вчера» занимался этим вопросом и обсуждал его с членами правительства.

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