ВЭБ выдал банкам поручительства на ₽77,25 млрд в рамках поддержки бизнеса

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ВЭБ.РФ выдал поручительства десяти банкам на общую сумму 77,25 млрд руб. в рамках программы беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу на выплаты зарплат. Об этом заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов, сообщили РБК в пресс-службе банка.

По его словам, накануне были выданы поручительства Газпромбанку на 2 млрд руб., Россельхозбанку на 750 млн руб., Ак Барс Банку на 500 млн руб. и Совкомбанку на 150 млн руб. Ранее поручительства были предоставлены Сбербанку, ВТБ, ПСБ, банку «Открытие», Альфа-банку и МСП Банку.

«Наша общая задача — минимизировать негативный эффект пандемии для бизнеса», — отметил Шувалов. Всего ВЭБ планирует выдать поручительства на общую сумму до 100 млрд руб.

В конце марта в правительстве объявили о планах запуска пилотной программы кредитования бизнеса, которая должна помочь предпринимателям в условиях кризиса выплатить зарплату сотрудникам. Первый зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что это будут «короткие кредиты» под 0% на полгода. 18 апреля Минэкономразвития сообщило, что российские банки уже одобрили выдачу беспроцентных кредитов на поддержку занятости на сумму 4,6 млрд руб. Ведомство заключило соглашения на выдачу кредитов под 0% с 14 банками.