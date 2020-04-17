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ЦБ оценил долю одобрений на кредитные каникулы и займы на зарплату

Граждане подали 585 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов и получили одобрения в 200 тыс. случаев, сообщила Эльвира Набиуллина. По кредитным каникулам доля одобрений составила менее 50%, по займам на зарплату для бизнеса — 30%
Эльвира Набиуллина (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС )

Доля удовлетворенных заявок граждан на реструктуризацию кредитов выросла с 14 до 44% за неделю, рассказала во время пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Всего заемщики подали в банки более 585 тыс. обращений о реструктуризации, рассказала глава ЦБ: кредитные организации приняли положительные решения по 200 тыс. кредитов, а по 250 тыс. заявлений выдали отказы. Еще 135 тыс. заявлений пока что не рассмотрены.

Подавляющее большинство заявок на изменение условий по кредитам сделано по собственным программам банков (80%). По закону о кредитных каникулах, действующему с 6 апреля, подано чуть меньше 100 тыс. обращений. «Из них удовлетворено 38 тыс. (48%) от числа рассмотренных, при этом по 28 тыс. заявлений банки приняли положительное решение без подтверждающих документов о снижении дохода», — рассказала глава Центрального банка.

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Больше всего одобрений (80%) в рамках закона фиксируется по ипотечным кредитам, это 13 тыс. обращений. По потребкредитам и кредитным картам банки принимали положительное решение примерно в половине случаев, по автокредитам было всего 7,4% одобрений.

«Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита», — сказала Набиуллина. Правительство установило ограничения на получение кредитных каникул в зависимости от максимального размера займа: для потребительских кредитов порог установлен на уровне 300 тыс. руб., для кредитных карт — 100 тыс. руб., для автокредитов — 600 тыс. руб. По ипотечным кредитам максимальные значения варьируются в зависимости от региона: для Москвы — 4,5 млн руб., для Московской области, Санкт-Петербурга и ДВФО — 3 млн руб., для остальных регионов — 1,5 млн руб.

«Мы видим большой наплыв заявок. Темпы [одобрений] повысились», — резюмировала Набиуллина.

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Как выдаются кредиты бизнесу

Программа кредитования малого и среднего бизнеса под 0% на выплату зарплат сотрудникам пока что «идет слабо», признала Набиуллина. «Хотя по сравнению с прошлой неделей объем выдач вырос в десять раз, но учитывая, что по расчетам запрос на эту программу от МСП из пострадавших секторов должен составлять около 20 млрд руб. в месяц, выданные сейчас 1,1 млрд руб. — это, конечно, крайне мало», — подчеркнула она.

Всего банки одобрили около 30% заявок на 3,5 млрд руб. из поданных на 11 млрд руб. «Мы рассчитываем, что увеличение числа банков, подключенных к программе кредитов на зарплату — сейчас их пять, — а также решение проблемы с выделением гарантий ВЭБа широкому кругу банков существенно ускорит процесс. Прежде всего мы ожидаем подключения к этой программе региональных банков, также мы считаем важным, что она будет расширена на средний бизнес», — сказала глава ЦБ.

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ВЭБ.РФ уже выдал 73,75 млрд руб. поручительств в пользу коммерческих банков по программе кредитования под 0%, говорится в заявлении главы госкорпорации Игоря Шувалова. «В настоящее время в работе еще несколько соглашений. Всего ВЭБ.РФ планирует выдать поручительств на общую сумму до 100 млрд руб.», — сказал Шувалов.

Набиуллина привела данные и о реструктуризации кредитов МСП. Предприниматели подали в банки подали чуть меньше 60 тыс. заявлений, те одобрили 22,5 тыс., или около 75% от рассмотренных обращений. Еще 28 тыс. обращений находится на рассмотрении. «В основном отказы получают компании, не относящиеся к пострадавшим отраслям, часто банки отказывают из-за испорченной кредитной истории заемщиков», — отметила глава Центробанка.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Эльвира Набиуллина, банковские каникулы
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