ЦБ оценил долю одобрений на кредитные каникулы и займы на зарплату

Граждане подали 585 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов и получили одобрения в 200 тыс. случаев, сообщила Эльвира Набиуллина. По кредитным каникулам доля одобрений составила менее 50%, по займам на зарплату для бизнеса — 30%

Эльвира Набиуллина (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС )

Доля удовлетворенных заявок граждан на реструктуризацию кредитов выросла с 14 до 44% за неделю, рассказала во время пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Всего заемщики подали в банки более 585 тыс. обращений о реструктуризации, рассказала глава ЦБ: кредитные организации приняли положительные решения по 200 тыс. кредитов, а по 250 тыс. заявлений выдали отказы. Еще 135 тыс. заявлений пока что не рассмотрены.

Подавляющее большинство заявок на изменение условий по кредитам сделано по собственным программам банков (80%). По закону о кредитных каникулах, действующему с 6 апреля, подано чуть меньше 100 тыс. обращений. «Из них удовлетворено 38 тыс. (48%) от числа рассмотренных, при этом по 28 тыс. заявлений банки приняли положительное решение без подтверждающих документов о снижении дохода», — рассказала глава Центрального банка.

Больше всего одобрений (80%) в рамках закона фиксируется по ипотечным кредитам, это 13 тыс. обращений. По потребкредитам и кредитным картам банки принимали положительное решение примерно в половине случаев, по автокредитам было всего 7,4% одобрений.