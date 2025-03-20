После освобождения Суджи оттуда начали вывозить людей, которые не смогли выехать во время вторжения ВСУ. РБК поговорил с теми, кто семь месяцев прожил в захваченном городе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

К началу недели из освобожденных районов Курской области вывезли около 500 человек. Их разместили в ПВР в Курске и соседних районах, кого-то сразу забрали родственники, кто-то остался. Жители Суджи рассказали РБК, как жили после вторжения ВСУ.

Первые дни после вторжения

Ситуация в Судже и окрестностях обострилась еще до вторжения украинцев 6 августа, рассказывают местные жители. Город, села и хутора района начали обстреливать. «Дроны, дроны, дроны. И возгорание за возгоранием. Летали куски стекла, шифер, можно было попасть под осколки», — вспоминает Ирина. При этом до 5 августа в городе все работало, были открыты магазины и рынок. 6 августа она пошла в магазин, но все уже было закрыто и людей на улицах не было. Что случилось, Ирина ни у кого не смогла узнать. К вечеру 6 августа в Судже пропало электричество.

Украинский военнослужащий патрулирует территорию в городе Суджа Курской области, Россия 16 августа 2024 года (Фото: Ян Доброносов / Reuters)

Потом Ирина узнала: в тот день людей эвакуировали из райцентра автобусами. Она попыталась дозвониться до МЧС, но связь уже не работала. Ирина жила одна, своей машины не было, поэтому осталась дома. «Седьмого числа прибежала знакомая, спрашивала, есть ли у меня сигареты. И мне такая: «Говорят, что украинцы уже на Гончаровке (соседняя с Суджей слобода)». А я ей: «Да ты шо, брехня, наверное», — вспоминает Ирина.

Не смогли выехать и Лариса с Валентиной, пенсионерки, жившие поодиночке в селе Бондаревка (около 3 км от Суджи). «Кто на машинах был — уехал, а мы не могли. Никто за нами не приехал, никто ничего не сказал», — говорит Лариса. «Когда мы кинулись, людей уже не было», — подтверждает Валентина.

Занимавший тогда должность врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что власти организовали вывоз жителей с приграничных территорий. По его словам, к 7 августа на автобусах и своих машинах выехали несколько тысяч человек.

Украинцы заходили «как по тротуару», вспоминает Лариса: «Столько войск было, так много стреляли, так много…»

7 августа во двор Ирины попал снаряд: «Мгновенно какая-то мгла, на меня начала сыпаться земля, что-то непонятное. Грохот такой. Когда все это рассеялось, я увидела, что в комнату повлетали бревна, [из которых были сложены стены дома], я вся засыпана грязью. Выглядываю в окно — во дворе огромная воронка и моя веранда лежит в щепки, забор тоже в щепки».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взрывная волна повредила окна и дверной проем, и женщина оказалась заблокирована в доме. «У меня началась истерика. Кое-как подмела пол, постелила ковер и улеглась на него. Лежала на полу, боялась пошевелиться, рыдала. А дроны продолжают [летать] туда-сюда, бух-бух-бух», — рассказывает она.

Ирина оставалась запертой в разрушенном доме пять дней. «В какой-то момент я не рассчитала, поднимаюсь, а он (украинский военный. — РБК) стоит на улице и смотрит на меня [через проломы в стене]. И направляет на меня автомат. Я как заору: «Мужчина, я мирная женщина, не надо в меня стрелять». Потом пришел их старший», — вспоминает она. В итоге украинские военные раскопали проем, спросили, может ли она пожить у кого-то из соседей, а потом «заставили идти в интернат».

В интернате уже жили суджанцы, которые не смогли уехать. «Пришла я в интернат, а там мне говорят, что мест нет, продуктов нет. Кто что принесет, то и едим», — вспоминает Ирина. В итоге она вернулась в разрушенный дом и начала обустраиваться там.

О том, что в школе-интернате на территории Суджи живут местные жители, стало известно в октябре. До этого посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник говорил, что ВСУ удерживают в одном из социальных учреждений Суджи от 70 до 120 мирных жителей, в том числе 15 детей. В начале февраля Минобороны России сообщило, что по интернату был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Украины. Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что в результате удара погибли четыре человека, около 90 получили контузии. СК завел дело о теракте против военного ВСУ, предположительно отдавшего приказ о нанесении удара.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После того как украинцы заняли Суджанский район, они сразу проверили все дома, рассказали собеседники РБК. Те, которые использовали сами, помечали надписями на воротах «Занято» и «Не лiзь». «Лежу у себя в подвале, рано утром, часа в четыре слышу стук по воротам. Потом как бахнули ногой, — рассказывает Валентина. — Слышу, идут по двору. На доме замок попробовали, срывать не стали, пошли в подвал. Я лежу, вся трясусь. Говорят: «Есть кто живой?». Я молчу. Фонариком посветили, и один говорит другому: «Подожди, я ногу вижу». Вывели меня под руки из подвала, говорят, надо открыть дом. Я открыла, они зашли, все посмотрели, проверили, сараи тоже проверили. Выдали cухпаек и сухое горючее».

Солдаты ВСУ в основном жили в «землянках», рассказала Ирина, называя так блиндажи. Дома местных жителей они использовали как наблюдательные пункты, оттуда же стреляли. «Месяц или больше сидел стрелок в нашем доме. Мы слышали, как он ходит по двору, залазит на второй этаж, — рассказывает Валентина. — Сначала они выбили окна и через них залезали, а потом уже и двери выбили».

12 ноября возглавлявший тогда область Алексей Смирнов принял решение уволить главу Суджанского района Александра Богачева. Это произошло после того, как жители приграничья пожаловались на отсутствие помощи и вышли на митинги. Сейчас исполняет обязанности главы района Юрий Дмитрюков. Менее чем через месяц в отставку подал уже сам Смирнов.

«Выживали как могли»

Оставшиеся в Судже и селах жители обустраивались кто как мог, почти все время сидели в подвалах. «Мы семь месяцев жили в подвале. Сыро, холодно, с потолка капало. Спали на топчанах, все были искусаны какими-то клопами», — рассказывает Ольга. В таких условиях она и члены ее семьи заболели, их начали лечить только после того, как эвакуировали в Курск.

Валентина и Лариса тоже жили в подвале. Отапливать его было нечем, спали, натянув на себя всю одежду. Пока было более или менее тепло, можно было подогреть воду и помыться, даже вымыть голову, рассказывают они. Но в сильные морозы зимой мыться уже было невозможно. «Приехали [в Курск после освобождения] все черные», — говорит Лариса.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Еду готовили на костре, на нем же грели воду. В качестве дров использовали части разбитых сараев, заборов. Дров хватало: говорят, регулярно были прилеты, разбивали дома.

«Мой сарай разбили, а по соседству собака была привязана, там у нее будка стояла. И собаке взрывом оторвало голову. Если бы она не была привязана, успела бы убежать», — сокрушается Валентина. Домашнюю птицу женщины тоже убило осколками. Ее дорезали и съели. «Выживали как могли», — вспоминает она.

Ирина до освобождения жила в своем полуразрушенном доме. Проломы и щели закрывала покрывалами и картоном, обогревалась небольшой форсункой, из которой шел газ (в ее доме было газовое отопление). «Она хоть немного тепла давала, пять-шесть квадратных метров можно было обогреть. Посидишь возле нее, погреешься, ложишься спать. Три-четыре свитера, три-четыре одеяла, на голове шапка или платок, и ложишься. А утром встаешь и так не хочется вылезать на холод», — ежится женщина. По ее словам, самым тяжелым и холодным месяцем был февраль: «По-ихнему февраль — лютый, так вот он действительно был такой. В феврале ты утром просыпаешься, а у тебя в том же помещении, где ты спал, вода замерзла».

Ирина попыталась зайти в дома своих родственников, которые были целее, но их уже заняли украинские военные и ее оттуда прогнали. Чтобы как-то отвлечься, Ирина решала сканворды.

Одной из основных проблем были продукты. Собственные запасы быстро подошли к концу, огороды были не у всех. Искали продукты в магазинах, которые к тому времени уже вскрыли и разграбили украинские военные. «В магазинах вонь, продукты пропали, все перевернуто, витрины с алкоголем в некоторых магазинах были расстреляны. И нам разрешили там поискать себе что-то съестное, макароны, еще что-то», — рассказала Ирина. Другая собеседница РБК признается, что «было очень неловко — как же просто зайти и брать?», но голод победил.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Были сложности с водой. Тем, у кого на участках были колодцы, повезло. Остальным приходилось брать воду в реке (через Суджанский район протекают несколько небольших речек), пропускать ее через угольный фильтр и кипятить. Стирали там же, в реках.

ВСУ организовали в Судже военную комендатуру и ввели комендантский час в 17.00. Все жители были обязаны получать в комендатуре временные пропуска — небольшую голубую картонку с фамилией, именем и отчеством, датой рождения, местом жительства и сроком, до которого действителен пропуск. Все графы на украинском и русском языках. Изначально пропуск выдавался до 31 декабря 2024 года, потом его продляли до 31 января, затем сразу — до 31 декабря 2025 года. Пропуск был действителен только при предъявлении паспорта.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Кто-то пытался покинуть Суджу и выйти к российским военным, рассказала одна из собеседниц РБК. По ее словам, местная жительница попыталась выйти через поля, обходя украинские блок-посты, и в итоге дошла практически до села Черкасское Поречное, которое находится примерно в 10 км от Суджи. Однако на одном из постов ее заметили и привезли обратно. «Что там еще было, я не знаю, но она говорит, что больше желания идти у нее не было», — поясняет собеседница РБК.

Люди в Судже жили в «абсолютной информационной блокаде», говорит Ирина. По ее словам, украинские военные все время «капали на мозги» и говорили, что «вас бросили, вы никому не нужны, ваши по вам же стреляют». «Конечно, слабо верилось, что нас бросили окончательно и бесповоротно. Но когда они действуют тебе на нервы, когда каждый раз об этом напоминают, когда дроны летают, то…» — вздрагивает она.

Заблокированные в Суджанском районе люди встречали Новый год. Кто-то не отмечал никак, кто-то попытался. Ирина открыла бутылку шампанского, которую нашла в старых запасах. «Под Новый год я заделала все щели, чтобы сквознячков не было. Думала, хоть чуть-чуть поживу как человек. Пусть крыша капает, но хоть сквозняков не будет. А на Новый год как бабахнуло и все мои труды повырывало битым стеклом», — расстраивается она. А Ольга рассказала, что даже сумела приготовить оливье и винегрет.

«Вы кто? Мы свои»

О том, что российские войска наступают и двигаются к Судже, местные жители знали заранее — по сарафанному радио. «Мы уже знали, что наши наступают. Они в небе самолетами писали буквы Z и V. Ой, как мы ждали их, как ждали», — вздыхает Лариса. За несколько дней до этого были очень сильные обстрелы, а ночью накануне, по ее словам, «вообще не спали — такой был грохот».

«Утром стучат. Я вышла, они стоят, с красным скотчем (опознавательный знак российских военных).

— Кто вы?

— Мы свои. А вы кто?

— И мы свои

Плакали, конечно», — вспоминает Лариса.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Перед заходом российских военных в Суджу шли очень сильные бои, говорит Ирина. Она в тот день уехала из дома на велосипеде, а вернуться уже не смогла — у ее дома шел бой. Пришлось ночевать у знакомых и ждать окончания стрельбы. «Девки помоложе им на шею вешались, говорили, родненькие вы наши», — смеется женщина. Видела она и тех, кто прошел через газовую трубу под Суджей и вышел в тыл украинских военных в рамках операции «Поток»: «Такие черненькие, чумазенькие. Говорят, дайте немного водички, лицо умыть и руки. Мы им дали что у нас было».

После освобождения жителей начали вывозить из Суджи и отправлять в Курск.

В рамках операции «Поток» российские военные использовали трубу магистрального газопровода, по которой раньше Россия поставляла газ в Европу. Они шли по трубе 14 км в течение шести дней и в итоге вышли в тылу у военных ВСУ в Судже. Военных, принимавших участие в операции, представят к наградам. Официально Минобороны объявило об освобождении Суджи днем 13 марта. Накануне оно отчиталось об освобождении пяти населенных пунктов Суджанского района, в том числе Казачьей Локни, Замостья и Мирного, днем ранее — об освобождении 12 населенных пунктов.

По состоянию на 19 марта из освобожденных районов вывезли более 500 человек, сообщал врио губернатора Александр Хинштейн.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ПВР в поселке городского типа Тим в 75 км от Курска эвакуированных начали привозить 12 марта, рассказала РБК начальник пункта временного размещения Любовь. ПВР был создан в августе 2024 года в здании спортивного комплекса, но в нем в течение месяца после прорыва украинцев жила только группа эвакуированных из Беловского района, а в остальное время ПВР не использовался.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

«У нас было все готово: раскладушки, постельное белье — все, что нужно, — рассказывает Любовь. — Мы пригласили все службы: медицину, социальную защиту, МФЦ, Сбербанк. С людьми работают психологи. Каждый день приходил батюшка, привез иконы, благословил людей, кого-то уже даже покрестил».

Большинство эвакуированных — женщины. Как только они немного пришли в себя, в ПВР пригласили парикмахеров, чтобы смогли покраситься, постричься и в целом привести себя в порядок.

Кто-то эвакуировался с животными, например, одна семья вывезла кота. Еще одна женщина взяла с собой кролика Яшу. Она спасла его из пустого зоомагазина после начала вторжения ВСУ. Всю зиму прожили вместе.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Как рассказал РБК Валерий Моисеев, который выехал до вторжения и сейчас живет в ПВР, «местные» расспрашивают «новоприбывших» о том, что произошло с их знакомыми, и так узнают, кто остался жив, кто погиб. Валерий узнал, что один из его знакомых погиб в феврале, его похоронили во дворе, потому что на кладбище отвезти не было возможности. «Через дорогу от моего дома работала продавцом женщина, я ее знал. Буквально несколько дней назад, при освобождении, попал снаряд и она заживо сгорела. Нашли только скелет, кости», — говорит он, добавляя, что «праздник получается со слезами на глазах».

Полных официальных данных о том, сколько мирных жителей погибло после вторжения украинских военных в Курскую область, пока нет. 23 сентября посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник сообщал, что погибли 56 мирных жителей, 266 были ранены. 8 октября он заявил о 70 погибших и более 300 пострадавших. 6 ноября уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов сообщил, что погибли около 100 мирных жителей.

У людей пока нет четких планов на будущее. Они собираются отдохнуть, набраться сил и осмотреться. Восстанавливают документы, покупают телефоны для связи с родными, уточняют юридические моменты. Говорят, что будут разбираться с жилищными сертификатами, которые выдают тем, кто лишился жилья из-за боев в приграничье. Кроме этого, людям положены выплаты за утраченное имущество и ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб. до полного освобождения Курской области.