Хинштейн предложил сохранить «Пятерочку» в Судже в разрушенном состоянии

Хинштейн: разрушенную в Судже «Пятерочку» могут сохранить в память об оккупации

Разрушенное здание супермаркета может стать объектом, напоминающим о днях оккупации города, рассказал врио губернатора. Также он сообщил о планах восстановления Суджи, в том числе ее исторического облика

«Пятерочка» в Судже (Фото: mod_russia / Telegram)

В Курской области начинают работу над стратегией восстановления освобожденных от ВСУ территорий, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Он рассказал, что 15 марта прошла первая встреча по этой теме относительно Суджи и Суджанского района. Минобороны сообщило о возвращении контроля над городом 13 марта, кроме того, почти вся территория района также была освобождена за последнюю неделю.

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«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — отметил Хинштейн.

Ключевые параметры плана восстановления должны определить к 1 июля. К работе привлекут депутатов, глав сельсоветов, бизнесменов, активистов и общественников. В числе вопросов, которые предстоит решить, Хинштейн назвал то, сколько территорий будут включены в программу, сколько жителей вернется туда, какие нужны социальные объекты, какие предстоит построить предприятия и т. д. Также он подчеркнул необходимость полного разминирования территории, эта работа уже начата.

«Ключевая задача — вернуть число населения на тот уровень, который был до начала вторжения. Это немногим более 152 тыс. человек. На август 2024-го в Суджанском районе жили более 24 тыс. человек, в административном центре — около 5 тыс. На территории района находилось около 10 тыс. домовладений», — уточнил врио.

Он отметил, что в Судже постараются восстановить исторический облик города (ему более 350 лет), также планируется вернуть улицам исторические названия. 14 марта Хинштейн сообщил, что украинские силы нанесли удар по зданию суджанского краеведческого музея, погибла сотрудница учреждения, еще двое пострадали. Здание почти полностью разрушено.