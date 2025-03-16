 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн предложил сохранить «Пятерочку» в Судже в разрушенном состоянии

Хинштейн: разрушенную в Судже «Пятерочку» могут сохранить в память об оккупации
Сюжет
Военная операция на Украине
Разрушенное здание супермаркета может стать объектом, напоминающим о днях оккупации города, рассказал врио губернатора. Также он сообщил о планах восстановления Суджи, в том числе ее исторического облика
&laquo;Пятерочка&raquo; в Судже
«Пятерочка» в Судже (Фото: mod_russia / Telegram)

В Курской области начинают работу над стратегией восстановления освобожденных от ВСУ территорий, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Он рассказал, что 15 марта прошла первая встреча по этой теме относительно Суджи и Суджанского района. Минобороны сообщило о возвращении контроля над городом 13 марта, кроме того, почти вся территория района также была освобождена за последнюю неделю.

Хинштейн предложил сохранить «Пятерочку» в Судже в разрушенном состоянии
Video

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — отметил Хинштейн.

Хинштейн сообщил о погибшей и разрушенном музее после удара ВСУ по Судже
Политика
Суджа,&nbsp;Курская&nbsp;область

Ключевые параметры плана восстановления должны определить к 1 июля. К работе привлекут депутатов, глав сельсоветов, бизнесменов, активистов и общественников. В числе вопросов, которые предстоит решить, Хинштейн назвал то, сколько территорий будут включены в программу, сколько жителей вернется туда, какие нужны социальные объекты, какие предстоит построить предприятия и т. д. Также он подчеркнул необходимость полного разминирования территории, эта работа уже начата.

«Ключевая задача — вернуть число населения на тот уровень, который был до начала вторжения. Это немногим более 152 тыс. человек. На август 2024-го в Суджанском районе жили более 24 тыс. человек, в административном центре — около 5 тыс. На территории района находилось около 10 тыс. домовладений», — уточнил врио.

Он отметил, что в Судже постараются восстановить исторический облик города (ему более 350 лет), также планируется вернуть улицам исторические названия. 14 марта Хинштейн сообщил, что украинские силы нанесли удар по зданию суджанского краеведческого музея, погибла сотрудница учреждения, еще двое пострадали. Здание почти полностью разрушено.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Суджа Александр Хинштейн Курская область Пятерочка
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Из Суджанского района эвакуировали более 300 человек
Политика
Российская армия освободила два пункта в окрестностях Суджи
Политика
СК завел дело о теракте после удара ВСУ по музею в Судже
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Лукашенко вернулся в Минск из Москвы после переговоров с ПутинымПолитика, 01:06
В Туапсе локализовали пожар на атакованной беспилотниками нефтебазеОбщество, 00:47
Хинштейн предложил сохранить «Пятерочку» в Судже в разрушенном состоянииПолитика, 00:33
СК возбудил дело против комика за оскорбление участника военной операцииОбщество, 00:17
Макрон допустил поставку на Украину дополнительных Mirage 2000Политика, 00:00
Фотографы засняли Трампа с сыном Маска перед посадкой в вертолетПолитика, 15 мар, 23:47
Макрон заявил, что не России решать вопрос о западных войсках на УкраинеПолитика, 15 мар, 23:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве число пострадавших в ДТП на Кожевнической улице выросло до шестиОбщество, 15 мар, 23:06
Вэнс опроверг, что спор Зеленского и Трампа в Белом доме был запланированПолитика, 15 мар, 22:44
Минобороны изменит нормы снабжения штурмовиков обмундированиемПолитика, 15 мар, 22:21
Трамп поручил Келлогу «прямые контакты» с властями УкраиныПолитика, 15 мар, 21:57
Представитель МИД Украины назвал Лукашенко «тараканом»Политика, 15 мар, 21:57
Вице-премьер Сербии заявил о возможности ареста ДодикаПолитика, 15 мар, 21:47
Трамп объявил о начале военных действий против хуситов в ЙеменеПолитика, 15 мар, 21:41