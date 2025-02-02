Минобороны России сообщило о ракетном ударе ВСУ по интернату в Судже

Военное ведомство назвало удар провокацией и военным преступлением. Хинштейн заявил, что «достоверной информации о числе пострадавших пока нет», но в интернате могли находиться люди

Школа-интернат в Судже (Фото: сайт Суджанской школы-интерната)

Армия Украины атаковала гражданский объект в городе Суджа Курской области, который находится под контролем ВСУ, сообщает российское Минобороны.

«1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что пуск ракет из Сумской области Украины зафиксировали средства ПВО России. В министерстве назвали удар «провокацией».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что «достоверной информации о числе пострадавших пока нет», но в интернате могли находиться люди.

Суджа находится под контролем украинских военных с лета прошлого года, когда 6 августа ВСУ прорвали границу в этом районе. В октябре бывший глава Суджанского района Александр Богачев сообщал, что украинские военнослужащие удерживают мирных жителей в Суджанской школе-интернате.

В сентябре посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник сообщал, что в одно из социальных учреждений Суджи украинские военные «насильственно» согнали мирных жителей. По данным Мирошника, там были от 70 до 120 человек, включая 15 детей.

17 января Минобороны сообщило, что изначально украинские войска в Курской области заняли территорию площадью в 1268 кв. км. Общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км, то есть под контролем ВСУ оказались 4% территории региона. В Минобороны рассказали, что к середине января были освобождены 63,2% (801 кв. км) занятой ВСУ зоны. За две недели января были освобождены населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное, Кругленькое.

1 февраля власти Курской области сообщили, что в списке жителей региона, утративших связь с родственниками на фоне вторжения ВСУ, значатся более 2 тыс. людей. 12 августа на тот момент врио главы региона Алексей Смирнов (ушел в отставку, на его место назначили Хинштейна) также говорил, что в подконтрольных ВСУ населенных пунктах (28, по его словам) находятся примерно 2 тыс. человек.