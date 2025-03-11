Хинштейн рассказал, сколько дней военные шли по газопроводу под Суджей
Российские военные ползли по газопроводу в Суджанском районе 14 км в течение шести суток, сейчас они находятся под наблюдением врачей, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, в операции «Поток» приняли участие бойцы спецназа «Ахмат». «Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову», — написал Хинштейн.
Глава региона также рассказал о встрече в больнице, где находятся военные, с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. «Рад был услышать, как высоко Апти отзывается о наших жителях. Лучше не скажешь: куряне сделаны из железа, любые испытания им по плечу», — заключил он.
8 марта российские войска начали наступление сразу на нескольких направлениях в Курской области. По данным The Telegraph, 10 тыс. украинских солдат грозило окружение из-за продвижения россиян к Судже и их прорыва в соседнюю Сумскую область на Украине. О последнем 19 февраля заявил президент России Владимир Путин. Газета New York Post оценила вероятный срок отступления ВСУ из Курской области в две недели. 10 марта украинский главком Александр Сырский заявил о «маневре на рубежи обороны» в этом российском регионе. 11 марта российское Минобороны сообщило об освобождении 11 населенных пунктов.
Как уточнял Хинштейн, для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу. В этих целях до 2025 года использовался единственный маршрут через ГИС «Суджа» и Украину. 1 января поставки топлива полностью прекратились после истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». Москва говорила о готовности его продлить, Киев отказался.
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