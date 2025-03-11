Хинштейн рассказал, сколько дней военные шли по газопроводу под Суджей

Хинштейн: военные за шесть дней прошли 14 км по трубе в Суджанском районе

В операции «Поток» приняли участие бойцы спецназа «Ахмат», они в течение шести дней прошли 14 км по газовой трубе в тыл ВСУ, сообщил курский губернатор. О наступлении российских войск стало известно 8 марта

Фото: VostokBrigada / Telegram

Российские военные ползли по газопроводу в Суджанском районе 14 км в течение шести суток, сейчас они находятся под наблюдением врачей, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в операции «Поток» приняли участие бойцы спецназа «Ахмат». «Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову», — написал Хинштейн.

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Глава региона также рассказал о встрече в больнице, где находятся военные, с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. «Рад был услышать, как высоко Апти отзывается о наших жителях. Лучше не скажешь: куряне сделаны из железа, любые испытания им по плечу», — заключил он.

Украинские военнослужащие осуществили вторжение в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжались бои. Они заняли 1268 кв. км из 29,9 тыс. кв. км территории региона, утверждали в российском Минобороны. К февралю удалось освободить более 800 кв. км или порядка 64% занятой территории, сообщали в Генштабе.

8 марта российские войска начали наступление сразу на нескольких направлениях в Курской области. По данным The Telegraph, 10 тыс. украинских солдат грозило окружение из-за продвижения россиян к Судже и их прорыва в соседнюю Сумскую область на Украине. О последнем 19 февраля заявил президент России Владимир Путин. Газета New York Post оценила вероятный срок отступления ВСУ из Курской области в две недели. 10 марта украинский главком Александр Сырский заявил о «маневре на рубежи обороны» в этом российском регионе. 11 марта российское Минобороны сообщило об освобождении 11 населенных пунктов.

Как уточнял Хинштейн, для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу. В этих целях до 2025 года использовался единственный маршрут через ГИС «Суджа» и Украину. 1 января поставки топлива полностью прекратились после истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». Москва говорила о готовности его продлить, Киев отказался.