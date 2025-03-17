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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность

Сюжет
Военная операция на Украине
Хинштейн раскритиковал Дмитрюкова за медленное оформление документов на жилищные сертификаты в его районе. По словам врио замгубернатора Базарова, из Суджанского района не представили 511 дел. За неделю было сформировано 22
Юрий Дмитрюков (в центре)
Юрий Дмитрюков (в центре) (Фото: Администрация Суджанского района)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что исполняющий обязанности главы Суджанского района Юрий Дмитрюков слишком пассивно подходит к работе по выдаче жилищных сертификатов.

По словам Хинштейна, всего было выдано свыше 7 тыс. жилищных сертификатов, за неделю — 116.

«Есть вопросы по предоставлению сертификатов жителям Суджанского района, за прошлую неделю сформировано всего 22 дела! Это возмутительно, когда правительство страны и региона делает все, чтобы помочь людям, а местные власти эту работу проваливают. Если подобная пассивность продолжится, за это придется отвечать», — написал глава региона в телеграм-канале.

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Имя Дмитрюкова в посте не упоминается. Однако на заседании регионального правительства Хинштейн обратился к чиновнику напрямую. «Юрий Витальевич, даже не хочу выводить вас на обратную связь, чтобы вновь не слушать то, о чем заранее вы мне скажете, но так работать невозможно — это просто недопустимо. <…> Я обращаюсь к исполняющему обязанности главы района, просто предупреждаю, потому что такого рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей, и хочу, чтобы наши жители об этом знали — где причина и в чем, извините, затык», — сказал он (цитата по ТАСС).

Врио замгубернатора Владимир Базаров на заседании уточнил, что из Суджанского района не могут получить документы на жилищные сертификаты. «Пока не можем полностью закрыть Суджанский район по предыдущему перечню, из района не представили 511 дел», — рассказал он.

Дмитрюков стал врио главы Суджанского района в декабре прошлого года. Его кандидатуру предложил бывший губернатор региона Алексей Смирнов за несколько дней до своей досрочной отставки.

Предыдущий глава района Александр Богачев был отправлен в отставку после критики со стороны местных жителей.

Хинштейн был назначен врио главы Курской области в начале декабря вместо Смирнова. За этим последовала череда отставок высокопоставленных чиновников региона, в том числе назначенных его предшественниками. Хинштейн, со своей стороны, не раз обещал активно вести диалог с местным населением по имеющимся проблемам.

Минобороны сообщило об освобождении Суджи — единственного города, который был занят ВСУ с августа, — 13 марта. С тех пор ведомство отчиталось об освобождении еще нескольких населенных пунктов в окрестностях. Хинштейн говорил, что жителям пока опасно возвращаться на освобожденные территории. Минобороны недавно сообщило о начале работ по их разминированию.

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Курская область Военная операция на Украине Александр Хинштейн Суджа
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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