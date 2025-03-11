В Курской области освободили 12 занятых ВСУ населенных пунктов

Контранаступление российских войск в Курской области активизировалось в последние дни

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны.

Это Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Освобождены более 100 кв км территории региона, отметили в министерстве.

За последние сутки ВСУ потеряли 270 военных, уничтожены два танка, четыре БМП, три ТР, восемь бронемашин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также 11 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов. Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавило Минобороны.

По данным министерства, за все время боев в Курской области ВСУ потеряли до 66,5 тыс. человек.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось семь месяцев назад, 6 августа. Украинским войскам удалось занять 1268 кв. км (общая площадь Курской области — 29,9 тыс. кв. км). Как выяснила New York Times, Киев испытывает проблемы в Курской области в связи с прекращением поставок американских разведданных.