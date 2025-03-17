Песков заявил о наградах для всех участников операции «Поток» в Судже
Всех российских военных, которые принимали участие в операции по переброске сил по газопроводу в городе Суджа Курской области, представят к наградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что глава государства Владимир Путин очень оперативно реагирует на подобные представления к наградам.
«Что касается награждения, то, безусловно, там будут соответствующие представления со стороны Министерства обороны», — передает его слова ТАСС.
Наступление российских военных на нескольких направлениях в Курской области началось 8 марта.
Врио главы региона Александр Хинштейн ранее рассказал, что в операции по переброске сил в регионе военные использовали трубу магистрального газопровода, по которой раньше Россия поставляла газ в Европу. Бойцы ползли по трубе в Суджанском районе 14 км в течение шести дней. Операцию провели для прорыва позиций в тылу военных Вооруженных сил Украины.
С 1 января 2025 года поставки российского топлива через Украину полностью прекратились после истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». Москва была готова его продлить, но Киев отказался.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов