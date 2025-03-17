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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил о наградах для всех участников операции «Поток» в Судже

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: VostokBrigada / Telegram
Фото: VostokBrigada / Telegram

Всех российских военных, которые принимали участие в операции по переброске сил по газопроводу в городе Суджа Курской области, представят к наградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что глава государства Владимир Путин очень оперативно реагирует на подобные представления к наградам.

«Что касается награждения, то, безусловно, там будут соответствующие представления со стороны Министерства обороны», — передает его слова ТАСС.

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Наступление российских военных на нескольких направлениях в Курской области началось 8 марта.

Врио главы региона Александр Хинштейн ранее рассказал, что в операции по переброске сил в регионе военные использовали трубу магистрального газопровода, по которой раньше Россия поставляла газ в Европу. Бойцы ползли по трубе в Суджанском районе 14 км в течение шести дней. Операцию провели для прорыва позиций в тылу военных Вооруженных сил Украины.

С 1 января 2025 года поставки российского топлива через Украину полностью прекратились после истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». Москва была готова его продлить, но Киев отказался.

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