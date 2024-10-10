Власти сообщили, что ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже
Глава Суджанского района Александр Богачев заявил ТАСС, что украинские военнослужащие удерживают мирных жителей, которые остались на занятых территориях, в школе-интернате города Суджи.
«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей... Есть ли еще такие учреждения — у меня нет такой информации», — сказал глава района.
В конце сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник сообщил, что ВСУ удерживают в одном из социальных учреждений Суджи от 70 до 120 мирных жителей, в том числе 15 детей.
Суджа — административный центр Суджанского района, город расположен в 9 км к востоку от границы с Украиной. Население города — около 5 тыс. человек. Через одноименную газоизмерительную станцию идут поставки российского газа в Европу.
ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории в течение неопределенного времени. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «бандитами», которые забрались в Курскую область.
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